Russia, Ucraina e Medio Oriente: tensioni crescenti e un'ombra di speculazione finanziaria

Mentre il conflitto tra Stati Uniti e Iran rischia di destabilizzare ulteriormente il Medio Oriente, emerge il ruolo strategico della Russia, che potrebbe trarre vantaggio dalle crisi energetica e dal conflitto in Ucraina. Kiev subisce continui attacchi, mentre le trattative si arenano e le scorte di munizioni scarseggiano. Nel frattempo, la figura di Claudia Conte è al centro di un caso mediatico, con il suo legale che smentisce rivelazioni e annuncia azioni legali.

Mentre il Medio Oriente rimane una polveriera, la Russia emerge come un attore meno visibile ma potenzialmente decisivo nel conflitto tra Stati Uniti e Iran . Secondo Valdis Dombrovskis, commissario Ue, la pressione su Mosca è destinata a continuare, in parte perché la guerra in Ucraina genera profitti straordinari che alimentano la macchina bellica russa.

Il timore che Mosca possa trarre vantaggio dalla crisi energetica, legata anche alla potenziale revoca temporanea delle sanzioni sul petrolio russo dovuta alla chiusura dello Stretto di Hormuz, è condiviso anche dal vicecancelliere tedesco, che ha dichiarato: Non è nel nostro interesse e non può essere nell’interesse degli Stati Uniti. In questo contesto di tensioni, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha lanciato un appello a rafforzare il sostegno a Kiev: Penso che sia davvero importante mostrare solidarietà ai nostri amici in Ucraina. Dobbiamo investire di più, produrre di più e fare entrambe le cose più velocemente. Nel frattempo, l’Ucraina continua a subire intensi attacchi. Nelle ultime ore sono morte diciotto persone in seguito a un assalto che ha visto l’impiego di 44 missili da crociera e balistici e quasi 660 droni. Nonostante le difese aeree, dodici razzi e 20 velivoli sono riusciti a eludere la sorveglianza, colpendo 26 obiettivi. La risposta del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è stata netta: Un’altra notte ha dimostrato che la Russia non merita alcun allentamento della politica internazionale né la revoca delle sanzioni. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha fornito un bilancio tragico, dichiarando che almeno quattro persone sono rimaste uccise negli attacchi, tra cui un bambino di 12 anni, mentre altre 45 sono rimaste ferite. Si tratta del secondo attacco subito dall’edificio in questione, già colpito da un drone Shahed un anno fa. Il Ministero della Difesa russo, dal canto suo, ha dichiarato di aver intercettato 200 droni ucraini. Danni e vittime sono stati segnalati anche in Russia: due persone sono morte a Tuapse, nella regione meridionale di Krasnodar. Mentre sul fronte iraniano la macchina negoziale sembra ancora in movimento, i colloqui sull’Ucraina rimangono fermi, con le scorte di munizioni che iniziano a scarseggiare. Parallelamente, le vicende legate alla figura di Claudia Conte, coinvolta in un caso mediatico riguardante il suo rapporto con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, continuano a far discutere. Il suo legale, Domenico Forgione, ha inviato una lettera all’Adnkronos per chiarire la posizione della giornalista, smentendo categoricamente l’uscita di rivelazioni o libri-confessione. “La dott.ssa Claudia Conte, mia assistita, in questi ultimi giorni, nonostante il linciaggio mediatico subito, non è mai voluta intervenire per non alimentare il gossip sulla sua persona. E tuttavia proseguono insolenze e attacchi inaccettabili, oltre a varie offerte di spazi di visibilità che non le interessano in alcun modo. Rispetto a tutto questo, la mia assistita chiede il rispetto della sua privacy e della sua persona. Non intende rilasciare né oggi né in futuro dichiarazioni o interviste sulla sua vita privata. Tantomeno ha intenzione di scriverne un libro scandalistico con improbabili rivelazioni choc su chicchessia, come pure sostiene in maniera del tutto infondata qualche organo di informazione che per questo sarà chiamato a risponderne in tribunale”, si legge nella lettera. Il legale ha inoltre annunciato azioni legali contro chi ha diffuso notizie diffamatorie, tra cui l’assenza di titoli di studio appropriati o la ricezione di incarichi illeciti. “Hanno vivisezionato la sua carriera e non è emerso un solo incarico, ancorché gratuito, riconducibile a illecite sollecitazioni o a favoritismi da parte di chicchessia, men che meno da parte di esponenti di governo”, ha concluso l’avvocato. La vicenda si intreccia con dichiarazioni di Donald Trump ancora critiche nei confronti della NATO e con il calo del prezzo del petrolio, mentre Axios riporta che USA e Iran starebbero negoziando un piano in tre pagine. Una nave da crociera ha peraltro attraversato un canale marittimo precedentemente chiuso





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