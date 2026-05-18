Russia uses drone against Chinese ship in Sea of ​​Azov

Russian forces have used a Shahed drone to attack a Chinese merchant ship in the Sea of ​​Azov near Odessa. This incident, which occurred in the past few months, highlights Moscow's use of drones and missiles against Ukrainian ports and commercial vessels in the region.

Forze russe hanno utilizzato un drone Shahed contro una nave mercantile cinese nella via di comunicazione marittima di Odessa , appartenente alla Compagnia Nordcoreana con equipaggio cinese.

In questi ultimi mesi, Mosca ha intensificato gli attacchi con droni e missili contro i porti della regione di Odessa e contro le navi che utilizzano il corridoio marittimo creato dall'Ucraina per esportare cereali e altre merci. I droni russi hanno provocato la distruzione di navi straniere durante raid nel Mar Nero, e membri dell'equipaggio sono rimasti feriti in alcuni casi





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