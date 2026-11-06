Russia Uses Rassvet Satellites to Enhance Drone Warfare in Ukraine

Kyiv confirms Moscow deploys Rassvet satellites to improve strike accuracy and jam resistance, challenging Ukraine's reliance on Starlink amid escalating aerial threats.

Kyiv ha confermato che la Russia sta utilizzando attivamente la sua nuova rete di satelliti Rassvet per le comunicazioni militari sul territorio ucraino. Questo sistema, spesso descritto come una versione autonoma di Starlink, mira a rendere i droni da attacco più precisi e difficili da disturbare dalle operazioni di guerra elettronica.

Dettagli Tecnici E Espansione Della Rete

Secondo il Direttorato Principale dell'Intelligence del Ministero della Difesa ucraino (GUR), la Russia ha lanciato 32 satelliti Rassvet nell'orbita terrestre nel corso dell'anno. Questi lanci sono stati effettuati in due gruppi distinti, nel marzo e nel luglio scorsi, come ha dettagliato il GUR in una dichiarazione ufficiale.

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Questa cifra rappresenta una frazione minuscola rispetto ai oltre 10.000 satelliti della rete Starlink, gestita da SpaceX di Elon Musk. Mentre Starshield, la versione militare di Starlink, opera efficacemente in Ucraina, la Russia non ha accesso a questi sistemi. Il governo russo ha confermato il mese scorso di aver lanciato più di 30 satelliti, ma Mosca prevede di continuare con nuovi lanci entro la fine del 2026 per aumentare la copertura geografica.

Lo scopo finale è creare un sistema completo di comunicazioni satellitari in orbita bassa. Attualmente, la costellazione è insufficiente per fornire una copertura ininterrotta. Le comunicazioni sono disponibili solo in modo intermittente quando i satelliti passano sopra le aree pertinenti, ha dichiarato il portavoce del GUR, Andrii Yusov.

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Vantaggi Strategici E Rischi Operativi

L'accesso ai sistemi di SpaceX ha finora garantito a Kyiv un vantaggio significativo nelle operazioni con droni e nelle comunicazioni sul campo di battaglia. Le forze russe avevano inizialmente utilizzato terminali Starlink di mercato grigio, ma Kyiv ha lobbyist con successo SpaceX per disabilitarli all'inizio di quest'anno.

Tuttavia, il mese scorso sono state imposte limitazioni di velocità su Starshield. Queste restrizioni temporanee, non ancora spiegate, hanno ostacolato la capacità militare ucraina di intercettare i droni da attacco russi e hanno costretto alla cancellazione di alcune operazioni di strike. Le limitazioni sono giunte in un periodo di tensioni con l'amministrazione del presidente Donald Trump riguardo agli attacchi ucraini contro le raffinerie di petrolio russe.

Nonostante le pause tattiche, la Russia ha raddoppiato gli attacchi contro l'infrastruttura elettrica ucraina e le città, utilizzando una nuova generazione di droni a reazione più difficili da intercettare. L'esperto di sicurezza di Kiev, Mykola Zientsev, ha notato segni che Rassvet stia già influenzando gli attacchi di precisione.

Sanzioni E Contromisure Ucraine

Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha imposto sanzioni la scorsa settimana su dieci società coinvolte nello sviluppo di Rassvet, tra cui Bureau 1440, coordinatore del progetto statale. Bureau 1440 prevede di creare una costellazione di oltre 900 satelliti entro il 2035.

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Il GUR ha pubblicato un elenco di 49 aziende da Russia e Bielorussia coinvolte nel progetto. Il tenente generale Vadym Skibitskyi ha dichiarato ad agosto che la Russia sta accelerando il lancio del sistema. L'Ucraina ha affermato di aver condotto un attacco con missili a lunga gittata contro il centro di produzione di razzi a Samara per contrastare l'infrastruttura di lancio.

Denys Sienik, incaricato d'affari ucraino a Washington, ha sollecitato gli Stati Uniti a imporre sanzioni aggiuntive. Le autorità russe non hanno immediatamente risposto alle richieste di commento, mentre il Consiglio Scientifico ed Esperto russo ha avvertito dei rischi di Starlink, sollecitando un dispiegamento più rapido di Rassvet.