Ruth Coker Burks, l'Angelo del Cimitero che sfidò lo stigma dell'AIDS nell'Arkansas

Storia di Ruth Coker Burks, donna comune che negli anni Ottanta, nell'Arkansas, si prese cura di decine di malati di AIDS abbandonati da famiglie e istituzioni, organizzando anche funerali dignitosi e guadagnandosi il nome di Angelo del Cimitero. Una vicenda di resistenza etica contro la paura sociale e l'ostracismo.

Nel cuore degli anni Ottanta, l' AIDS non era soltanto una malattia, ma una condanna sociale che cancellava le vite degli uomini colpiti dal virus, soprattutto nella conservatrice Arkansas .

L'ignoranza e la paura generavano un ostracismo feroce: famiglia, chiese, istituzioni mediche e l'opinione pubblica benpensante respingevano i malati, spesso abbandonandoli a se stessi, negando loro non solo le cure ma anche la dignità di essere ricordati. In questo scenario di collettiva desertificazione umana, emerge la figura di Ruth Coker Burks, una donna comune, madre giovane, senza titoli né ruolo istituzionale, che decise di opporsi alla viltà comune con gesti concreti di cura e presenza.

Il suo impegno, inizialmente scatenato dall'incontro con un uomo solo e morente a cui diede acqua e compagnia, si espanse in una rete clandestina di soccorso: accompagnava i malati alle visite, procurava farmaci, preparava pasti, cercava alloggi, e, quando le famiglie sparivano, organizzava funerali dignitosi. Per questo divenne nota come l'Angelo del Cimitero, contribuendo a seppellire decine di uomini nel Files Cemetery di Hot Springs, quando nessun altro lo avrebbe fatto.

La sua storia, pur circondata da discussioni su numeri e particolari, mantiene intatto un nucleo duro e rivoluzionario: l'idea che la pietà vera non è un sentimento, ma un movimento, il passo che si compie quando tutti arretrano. Mentre la società Arkansas si ritraeva davanti a un virus che percepiva come stigma dell'omosessualità e della morte, Ruth si avvicinava. Non guariva i corpi, ma impediva che le persone morissero nell'abbandono totale, restituendo loro un nome, una presenza, un rito.

La sua azione, minimale e tenace, rappresenta una insurrezione morale contro una civiltà che, sotto minaccia, diserta i propri figli. Il suo esempio, che non santifica ma onora la complessà verità di una donna combattiva e imperfetta, ci interpella ancora oggi sul valore della responsabilità personale di fronte al dolore altrui. Una vicenda che, Superato il contesto specifico dell'AIDS, parla del coraggio necessario per contrastare l'indifferenza in qualsiasi epidemia di paura e solitudine





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