RX Italy e TEHA: il settore HVAC motore economico per l'Italia

Il settore climatizzazione genera 83 miliardi di euro. RX Italy, Confindustria e TEHA Group evidenziano criticità occupazionali e opportunità di crescita industriale.

La riqualificazione energetica degli edifici e la gestione sostenibile dei centri dati rappresentano fattori determinanti per la competitività nazionale e il benessere sociale. Questo messaggio chiave è emerso durante l'incontro "Industria, Energia e Qualità della Vita", organizzato da RX Italy e Remind presso la sede di Palazzo INAIL a Roma.

Dati economici del settore climatizzazione

Il Rapporto Strategico di TEHA Group conferma che nel 2015 la filiera estesa della climatizzazione, del riscaldamento, della ventilazione e della refrigerazione ha generato circa 83 miliardi di euro di fatturato. Il valore aggiunto raggiunto è stato di 27 miliardi, sostenendo quasi 400mila occupati, pari al 2,15% dell'occupazione nazionale totale.

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Rispetto al 2015, il fatturato è aumentato del 55%, il valore aggiunto del 59% e gli addetti del 20%. Per ogni euro investito nella filiera, si attivano inoltre 2,83 euro di produzione nel resto dell'economia italiana. Senza misure adeguate, TEHA stima entro il 2030 fino a 13 miliardi di valore aggiunto a rischio per la filiera.

Criticità occupazionali e formazione tecnica

Secondo le elaborazioni TEHA su dati Excelsior-Unioncamere, il 61% delle imprese edilizie incontra difficoltà nel reperire figure specializzate. Nel 62% dei casi pesa la mancanza di candidati, mentre le competenze legate alla sostenibilità sono richieste nell'83,6% delle nuove assunzioni nel settore.

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I dati Excelsior 2025 mostrano che il 77% delle assunzioni previste per idraulici e posatori di tubazioni è di difficile reperimento, con un target del 40% rivolto a giovani sotto i 30 anni. Per gli elettricisti delle costruzioni le quote sono rispettivamente 71% e 39%, evidenziando una forte carenza di manodopera qualificata.

Impatto energetico e transizione verde

Il settore immobiliare rappresenta in Italia il 41% dei consumi finali di energia ed è il quarto settore per emissioni di CO2 equivalente. La distribuzione delle classi energetiche evidenzia una forte concentrazione nelle classi intermedie C-D-E, pari al 32,8% nel residenziale e al 38,5% nell'Edilizia Pubblica Residenziale.

Massimiliano Pierini, Managing Director di RX Italy, sottolinea che la qualità della vita deve essere un obiettivo primario. Marco Nocivelli, vicepresidente di Confindustria, Marcello Fiori, direttore generale dell'INAIL, Davide Chiaroni del Politecnico di Milano e Lorenzo Galanti, direttore generale di ICE Agenzia, hanno partecipato al confronto istituzionale.