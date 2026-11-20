Il viceministro degli esteri russo Sergei Ryabkov respinge le garanzie di sicurezza NATO per l'Ucraina e insiste sulla non adesione di Kiev all'alleanza occidentale.

Il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha dichiarato categoricamente che qualsiasi forma di "quasi adesione" di Kiev alla NATO è completamente inaccettabile per Mosca. Durante una conferenza stampa, il funzionario di alto rango ha respinto con fermezza l'idea di accordare all' Ucraina garanzie di sicurezza in stile NATO, definendo queste proposte come opzioni non negoziabili per la Federazione Russa.

Rifiuto di garanzie tipo articolo 5

Ryabkov ha specificato che la Russia non prenderà in considerazione nessuna formula che garantisca all'Ucraina lo status di membro associato o protetto dall'alleanza militare occidentale. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Interfax, il diplomatico ha sottolineato che la discussione sulle garanzie di sicurezza deve avvenire esclusivamente in termini di tutela degli interessi nazionali russi.

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Il funzionario ha aggiunto che Mosca discuterà eventuali tutele per Kyiv solo dopo che l'Ucraina riconoscerà la natura irrevocabile della richiesta russa di non vedere mai Kiev entrare a far parte dell'alleanza atlantica. Fino a quando questa condizione fondamentale non sarà soddisfatta, nessun altro argomento potrà essere preso in considerazione dai negoziatori di Mosca.

Il contesto diplomatico di Berlino

Le dichiarazioni di Sergei Ryabkov arrivano a poche ore dalle dichiarazioni rilasciate a Berlino da due importanti figure occidentali. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato durante un vertice che la questione dell'adesione dell'Ucraina alla NATO deve essere riaperta al tavolo delle trattative, segnando un cambio di passo nella posizione ufficiale di Parigi.

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Anche il negoziatore di pace statunitense Jared Kushner ha intervenuto durante lo stesso evento, affermando di aver convinto la controparte russa sulla base di nuove ipotesi. Kushner ha dichiarato che lui e il collega Steve Witkoff erano riusciti a rassicurare i russi sul fatto che qualsiasi garanzia di sicurezza per l'Ucraina si sarebbe basata sull'articolo 5 dello statuto della NATO.

Implicazioni della difesa collettiva

L'articolo 5 rappresenta la clausola fondamentale di difesa collettiva dell'alleanza, che stabilisce che un attacco contro un membro è considerato un attacco contro tutti. Questa norma obbliga i paesi membri a contribuire attivamente al ripristino dell'ordine e alla difesa comune. Per la Russia, l'applicazione di questo principio a Kiev costituirebbe una minaccia esistenziale inaccettabile.

Sergei Ryabkov ha definito la ricerca di una "soluzione creativa" in questo ambito come un'opzione completamente inaccettabile per Mosca. Il viceministro ha chiarito che la posizione russa non tollera ambiguità quando si tratta della sicurezza nazionale e dell'integrità territoriale dello Stato, rifiutando ogni interpretazione flessibile delle regole della NATO.

Prossimi incontri a Mosca

Nonostante le forti tensioni diplomatiche, Ryabkov ha confermato che si stanno lavorando a una potenziale visita a Mosca da parte di rappresentanti di Gran Bretagna, Germania e Francia. Questo passo è stato annunciato dallo stesso presidente Vladimir Putin, che ha dichiarato giovedì che la Russia ha proposto agli inviati europei di recarsi in patria.

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Lo scopo di questa missione diplomatica è chiarire la posizione delle tre potenze europee sui negoziati di pace in Ucraina. L'incontro dovrebbe avvenire prima che venga deciso il formato definitivo dei prossimi colloqui, cercando di stabilire le basi per eventuali progressi verso una risoluzione della crisi. La Russia intende utilizzare questo incontro per ribadire le proprie condizioni inderogabili.