La strategia di Ryan Chaw per accumulare 10mila dollari al mese affittando 12 immobili, lasciando il lavoro da farmacista a 30 anni grazie al metodo house hacking.

Ryan Chaw, un investitore californiano che ha abbandonato la carriera da farmacista, ha costruito un portafoglio immobiliare composto da 12 proprietà in soli dieci anni. Attraverso una disciplina ferrea e strategie di ristrutturazione mirate, Chaw genera attualmente una rendita mensile di circa 10mila dollari, pari a circa 9.100 euro. L'obiettivo dichiarato dell'imprenditore è arrivare a possedere 100 immobili, dimostrando come la libertà finanziaria possa essere raggiunta prima dei 35 anni.

Il modello familiare e l'ispirazione iniziale

La visione di Chaw sull'immobiliare è stata plasmata dalle esperienze della sua famiglia, in particolare quelle di suo nonno. Il nonno acquistò un complesso di appartamenti nella zona della Baia di San Francisco negli anni '50, un investimento che gli permise di andare in pensione anticipatamente e di finanziare gli studi universitari di Ryan e suo fratello. La potenza di questo modello fu confermata quando i genitori di Chaw vendettero quelle stesse proprietà nel corso degli anni successivi, incassando la somma di 3,6 milioni di dollari, corrispondenti a circa 3,28 milioni di euro. Questa cifra superò l'intero stipendio guadagnato dai genitori nelle loro 40 ore settimanali lavorate per 30 anni, dimostrando a Chaw l'importanza di lavorare in modo più intelligente piuttosto che più duramente.

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La svolta da Stockton e l'errore iniziale

Inizialmente scettico, Ryan Chaw decise di intraprendere questa strada solo dopo una provocazione diretta da parte di suo padre, che gli sottolineò la discrepanza tra i suoi discorsi sugli investimenti e la sua mancanza di azioni concrete. Motivato da questo confronto, Chaw fissò immediatamente una serie di appuntamenti a Stockton, una città situata a circa un'ora da casa sua. Il primo acquisto, effettuato con una certa fretta e inesperienza, comportò il versamento di un acconto di 100mila dollari per una casa offerta a 262mila dollari, circa 239mila euro, superando la norma del 20%. La proprietà, sita di fronte all'Università del Pacifico, fu scelta per la sua vicinanza ai campus e fu affittata a studenti universitari.

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Ottimizzazione e strategia House Hacking

Dopo un anno di gestione, Chaw modificò la distribuzione interna della proprietà iniziale, trasformando tre camere da letto in quattro per aumentare il flusso di cassa. Con affitti singoli di 720 dollari, circa 655 euro, per ogni stanza, riuscì a estinguere il mutuo decennale in soli cinque anni. Di fronte all'esaurimento dei risparmi a causa dei costi di ristrutturazione delle prime cinque case, Chaw adottò nuove strategie. Visse con i genitori per cinque anni per risparmiare e, su consiglio della banca, applicò la strategia del house hacking sull'immobile numero sei, abitando nella struttura mentre affittava le camere libere. Questa mossa gli permise di accumulare capitale senza l'onere completo dell'affitto o del mutuo residenziale.

Diversificazione in Ohio e rendimento attuale

Per diversificare il rischio geografico e massimizzare i rendimenti, Chaw vendette una proprietà obsoleta, una casa di 100 anni con quattro stanze, ottenendo 437.500 dollari, circa 399mila euro. Con questo capitale, investì in sette immobili in Ohio, tra cui un appartamento su due piani acquistatoper 367mila dollari che genera circa 4mila dollari al mese. Oggi il suo portafoglio include quattro proprietà a Stockton, una a Sacramento e sette in Ohio. Il successo economico ha consentito a Chaw di lasciare il camice da farmacista a partire dall'agosto del 2023, godendo di una rendita prevedibile che gli offre la libertà di non lavorare più a tempo pieno.