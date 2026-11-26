Ryan Chaw, 34 anni, ha abbandonato la professione di farmacista a Sacramento nel 2023. Con un portafoglio di 12 proprietà immobiliari in California e Ohio, genera una rendita stabile che gli garantisce libertà finanziaria totale.

Ryan Chaw ha scelto di abbandonare la professione di farmacista per dedicarsi interamente alla gestione del proprio portafoglio immobiliare, un percorso iniziato nel 2015 e culminato nel 2023 con l'uscita dal lavoro dipendente. A 34 anni, l'investitore di Sacramento in California gestisce 12 immobili, generando un reddito mensile che supera i 10.000 dollari. Questa somma fissa gli garantisce la sicurezza economica necessaria per vivere senza dipendere da uno stipendio tradizionale, perseguendo l'indipendenza finanziaria che aveva pianificato fin dall'inizio della sua carriera.

Strategia immobiliare e genesi degli investimenti

La motivazione alla base di questa scelta deriva da una lezione di famiglia appresa durante l'infanzia, quando Chaw ha compreso che l'investimento nel settore immobiliare rappresentava il metodo migliore per creare ricchezza generazionale. Il nonno aveva acquistato un gruppo di appartamenti nell'area della Baia di San Francisco negli anni Cinquanta, quando i costi erano contenuti. Col passare del tempo, il valore di quegli immobili e i canoni d'affitto sono cresciuti enormemente, tanto che i genitori di Chaw, vendendo le proprietà dopo la morte del nonno, hanno incassato circa 3,6 milioni di dollari, una cifra superiore a quanto guadagnato in 30 anni di lavoro settimanale.

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Nonostante l'ispirazione derivante dal successo della famiglia, i primi passi nel settore erano ostacolati dalla paura dell'ignoto. Il padre ha messo di fronte alle sue responsabilità il giovane, chiedendogli perché non avesse ancora contattato un agente immobiliare pur parlando spesso di affitti. Una volta superata questa esitazione, Chaw ha contattato un agente e si è recato a Stockton, in California, visitando diverse proprietà. L'immobile scelto era situato di fronte all'University of the Pacific (UOP), a pochi passi dalla biblioteca dell'ateneo, una posizione strategica per la domanda di affitti studenteschi.

Dinamiche operative e strategia di amplimento

La prima proprietà è stata acquistata a 262.000 dollari, con un anticipo versato da Chaw di 100.000 dollari, una somma superiore alla media perché l'investitore non conosceva inizialmente la pratica del 20%. La casa era originariamente composta da tre camere da letto. Chaw ha puntato sull'affitto a stanza, strategia che si è rivelata vincente nonostante le difficoltà iniziali nel trovare inquilini. Dopo il primo anno, quando gli spazi sono stati riempiti, non ha più registrato periodi di sfitto, consolidando il modello di business. Ha inoltre aumentato il numero di stanze a quattro, generando un guadagno che ha iniziato a coprire anche la rata del mutuo.

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Per accelerare la crescita del portafoglio, l'anno successivo ha acquistato il secondo immobile, stabilendosi l'obiettivo di acquistare una proprietà all'anno. Poiché le riparazioni della prima casa, un'abitazione centenaria, richiedevano fondi considerevoli, ha optato per un anticipo del 10% sulla seconda proprietà, acquistandola come seconda casa con l'obbligo di abitarvi temporaneamente. Per i primi cinque anni ha vissuto presso i genitori per risparmiare l'affitto, concentrando le risorse sulle acquisizioni.

Obiettivi finanziari e transizione professionale

La strategia di Chaw è stata guidata dai principi dei movimenti FIRE e dell'indipendenza finanziaria, con l'obiettivo preciso di raggiungere circa 10.000 dollari al mese dagli affitti. Ha iniziato il suo percorso alla fine del 2015 e si è dimesso dall'impiego da farmacista nell'agosto 2023, dopo circa otto anni di build-up immobiliare. La decisione di lasciare la professione è maturata quando la rendita generata dalle proprietà è diventata sufficiente a sostenere il suo stile di vita, garantendogli la libertà di scelta che aveva sempre cercato.

Oltre alla licenza farmaceutica, che ha conservato ma non utilizza più professionalmente, Chaw ha diversificato gli investimenti vendendo la prima casa a 437.500 dollari. Ha reinvestito la somma in Ohio, acquistando sette immobili che si aggiungono alle altre quattro proprietà a Stockton e una a Sacramento. Il totale del portafoglio raggiunge quindi 12 immobili. Questa geografia diversificata gli permette di cercare rendimenti complessivi più alti rispetto alla sola zona di Sacramento.

Prospettive future e visione a lungo termine

A lungo termine, l'obiettivo di Chaw è arrivare a possedere 100 proprietà immobiliari. Riconosce che l'immobiliare non è l'unica strada per arricchirsi, citando anche gli investimenti in azioni del nonno, ma sostiene che il settore immobiliare permetta di costruire reddito passivo in modo più prevedibile e costante. La sua storia illustra come una pianificazione rigorosa, unita alla capacità di adattare le strategie di finanziamento e alla gestione attiva delle proprietà, possa portare all'indipendenza economica in tempi relativamente brevi.

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La vicenda di Ryan Chaw evidenzia l'importanza di iniziare presto gli investimenti e di imparare dalle esperienze familiari pregresse. La capacità di reinvestire i profitti e di ottimizzare le spese abitative, come nel caso dello house hacking, ha giocato un ruolo determinante nel ridurre il capitale necessario per ogni nuovo acquisto. Oggi, con un reddito da affitto stabile e un portafoglio in espansione, l'ex farmacista dimostra che la disciplina finanziaria può trasformare una professione tradizionale in una libertà economica duratura.