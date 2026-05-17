Ryan Friedkin dimostra vicinanza e solidarietà alla Roma: viaggio con l'autobus e richiesta di essere presente con il gruppo

Il vicepresidente di Trigoria ha viaggiato con l'autobus della squadra per raggiungere l'Olimpico e haخواستà Gasperini di farlo, dimostrando la vicinanza della proprietà. La sua presenza è fondamentale per la conoscenza dei calciatori e per la costruzione della Roma del futuro.

Ryan Friedkin si è mobilitato questa mattina viaggiando con l'autobus della squadra per raggiungere l' Olimpico e soprattutto attraverso il tunnel che conduce agli spogliatoi, un'importante presenza del figlio di Dan in città da mercoledì che conferma la vicinanza della proprietà in questo frangente così cruciale della stagione e della corsa Champions.

Sarebbe stato Gasperini, che ieri ha espresso parole d'orgoglio riguardo alla vicinanza di Friedkin, a raccomandare al vicepresidente di fare il tragitto fino da Trigoria allo stadio insieme al gruppo, per poter respirare il clima derby e essere un tutt'uno con il gruppo. La sua presenza qui è fondamentale anche nella conoscenza dei calciatori, un gruppo di valore che sta dando tutto fino alla fine.

Una "sinergia", come l'ha chiamata lui, che sarà e sarà utile nella creazione della Roma del futuro: nessuna rivoluzione nella rosa, ma operazioni mirate per ammorbidire la qualità complessiva e l'ambizione della rosa. Accedi o registrati per esprimere la tua opinione su temi che sono significativi per te e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO, completo il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa ladrocolla del mondo dello sport





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