Ryan Phillips: dal contabile USA al re del kimchi a Seul dopo rottura sentimentale

La storia di Ryan Phillips, 47enne statunitense che nel 2006 ha abbandonato gli USA per trasformare un tradimento in una fortunata attività agricola e culinaria a Hwaseong.

Nel 2006, Ryan Phillips, oggi quarantasettenne, ha preso una decisione radicale che avrebbe mutato il corso della sua vita. Dopo una improvvisa e dolorosa separazione dalla compagna con cui conviveva da soli due mesi, ha deciso di lasciare tutto negli Stati Uniti. Ha abandonato il suo impiego come contabile, si è trasferito a Seul senza conoscere la lingua coreana e senza alcun legame pregresso con il Paese, seguendo il consiglio di un amico.

La decisione di lasciare gli Stati Uniti

L'evento scatenante è avvenuto un giorno in cui Phillips è tornato dal lavoro e ha scoperto che la sua partner se ne era andata. Lo shock è stato tale da provocare un'esplosione di rabbia che lo ha portato a rompere il telefono dopo una telefonata con lei. A ventisette anni, con una laurea in economia e finanza conseguita nel 2000, si trovava a un bivio. La sua carriera aveva già visto una piccola deviazione verso la cucina in un ranch prima di tornare alla contabilità, ma il colpo subito lo ha spinto verso una strada completamente inaspettata.

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Non aveva mai visitato la Corea o l'Asia in precedenza, nonostante la sua origine mista con un padre per metà coreano. La partenza è avvenuta senza alcuna conoscenza della realtà locale o della lingua. Il trasferimento a Seul non era pianificato come un'esplorazione turistica, ma come una fuga da una vita che non riconosceva più, gettandosi a capofitto in un'avventura a migliaia di chilometri da casa.

Dall'insegnamento alla coltivazione biologica

Il primo lavoro ottenuto in Corea è stato inedito: insegnare corsi di cucina ai bambini in una scuola materna. Phillips aveva inizialmente pianificato di svolgere questa attività solo per uno o due anni prima di fare ritorno negli Stati Uniti. Tuttavia, il responsabile del dipartimento ha apprezzato la sua esperienza culinaria e lo ha convinto a rimanere per insegnare nel programma culinario di un piccolo istituto professionale, stabilizzando così la sua permanenza nel Paese.

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Dopo l'esperienza nell'insegnamento, Phillips ha deciso di dedicarsi alla terra, iniziando con la coltivazione biologica. Con il primo terreno affittato, il progetto ha inizialmente fallito miseramente. Phillips e altri quattro compagni intendevano coltivare senza erbicidi, pesticidi o fertilizzanti chimici, imparando le tecniche principalmente da YouTube. Ci sono voluti tre anni per vedere i primi risultati concreti, superando le difficoltà iniziali grazie alla perseveranza.

La nascita di Han-joolgi e Bearfoot Gardens

La crescita dei peperoncini ha attirato l'attenzione dei contadini locali curiosi, che si fermavano a osservare e urlavano in coreano: "Non così! Stelo singolo!". Questa osservazione ha ispirato il nome della salsa piccante prodotta, Han-joolgi, che significa proprio "stelo singolo". L'attività si è poi stabilizzata nella periferia di Hwaseong con la fattoria Bearfoot Gardens, dove oggi coltivano trenta diverse varietà di peperoncino, oltre a basilico, timo, origano e mais.

La produzione attuale include salse distribuite in tre ristoranti di Seul. Oltre alla vendita diretta, la fattoria offre servizi di catering privato e organizza eventi dal campo alla tavola che attirano da decine a centinaia di persone. Il costo per persona varia tra i cinquantamila e i centocinquantamila won coreani, corrispondenti a circa tra i trentaquattro e i centodieci euro a persona. Il menu proposto combina barbecue americano, cibo messicano e cucina coreana.

Integrazione culturale e futuro definitivo

Nonostante il successo commerciale dell'impresa agricola, l'adattamento culturale ha richiesto del tempo. Phillips afferma che ci sono voluti dieci anni per sentirsi realmente a casa in Corea del Sud. La barriera linguistica e un linguaggio del corpo diverso, inizialmente percepito come una chiusura verso gli stranieri, hanno rappresentato ostacoli significativi. Tuttavia, ha imparato a rispettare questa diversità come parte integrante della nuova realtà in cui ha scelto di vivere.

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Ora, a distanza di vent'anni dal suo arrivo, la Corea del Sud rappresenta la sua dimensione definitiva. La storia di Ryan Phillips dimostra come un evento traumatico possa trasformarsi in un'opportunità di rinascita professionale e personale. La sua esperienza da Bearfoot Gardens è diventata un simbolo di integrazione e innovazione nel settore agroalimentare locale.