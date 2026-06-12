Ryan Reynolds: a 18 anni investito da un ubriaco, rotto tutte le ossa del lato sinistro

L'attore Ryan Reynolds racconta il grave incidente subito a 18 anni quando un automobilista ubriaco lo investì mentre tornava a piedi da un bar. Riporta i dettagli dell'evento e le conseguenze sulla sua carriera.

L'attore Ryan Reynolds ha raccontato in una recente intervista il terribile incidente che ha segnato la sua vita a soli 18 anni. Uscito da un bar dopo aver bevuto una birra, aveva preso la saggia decisione di non mettersi al volante, nonostante la distanza di soli quattro isolati da casa.

'Assolutamente no', ha dichiarato, convinto di quella che definisce una decisione fermamente positiva e saggia. Tuttavia, mentre tornava a piedi, è stato investito da un automobilista ubriaco. L'impatto è stato così violento che l'auto si è fermata e Reynolds ha riportato la rottura di tutte le ossa del lato sinistro del corpo. Ha trascorso quattro settimane in ospedale, un periodo di sofferenza che non ha mai dimenticato.

In un'intervista del 2011 a CTV News, l'attore aveva già ricordato l'episodio: 'Ricordo mio padre seduto lì con un vassoio per il vomito. E immagino che stessi vomitando inconsciamente. L'ho letteralmente inzuppato di vomito dalla testa ai piedi.

' Nonostante le gravi ferite, l'incidente non gli ha impedito di intraprendere una carriera cinematografica fisicamente impegnativa, interpretando in particolare il ruolo di Deadpool, personaggio noto per le acrobazie e le scene d'azione estreme. Tuttavia, con l'avanzare dell'età, Reynolds ha deciso di ridurre le performance più rischiose. Nel 2022, ha dichiarato a Variety: 'Penso sia importante farne il più possibile da soli, ma mi faccio da parte se sono troppo complicate e c'è un professionista addestrato pronto a intervenire.

' Con ironia, ha aggiunto: 'Non è possibile mangiare l'Advil come se fossero cereali. Dopo i 35 anni, essere scaraventato sul cemento non era più divertente. Era diventato un vero inferno.

' L'attore, oggi noto per i suoi ruoli in blockbuster e per il suo attivismo, ha spesso parlato dell'importanza di fare scelte consapevoli, come quella di non guidare dopo aver bevuto, anche se a volte il destino può riservare brutte sorprese. La sua testimonianza serve da monito sui pericoli della guida in stato di ebbrezza e sulla resilienza umana di fronte alle avversità.

L'incidente ha lasciato segni indelebili, ma Reynolds ha trasformato quella esperienza in una lezione di vita, continuando a ispirare i suoi fan con la sua determinazione e il suo senso dell'umorismo





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