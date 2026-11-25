Ryanair introduce una nuova regola per i voli low cost: i passeggeri con posti casuali devono attendere fino a 72 ore prima della partenza per conoscere la propria posizione, influenzando prenotazioni e costi.

La compagnia aerea low cost Ryanair ha modificato significativamente le procedure di assegnazione dei posti a sedere per i voli di linea, implementando una nuova regola che influenzerà direttamente l'esperienza di viaggio di milioni di passeggeri. Questa decisione, entrata ufficialmente in vigore con il passaggio all'orario invernale alla fine di ottobre, impone ai viaggiatori che non hanno acquistato una posizione specifica di attendere fino a circa tre ore prima della partenza per scoprire il proprio numero di seggiolo. La modifica riguarda esclusivamente coloro che optano per l'assegnazione casuale gratuita, lasciando invariate le opzioni per chi paga per la prenotazione anticipata.

Il meccanismo della nuova assegnazione casuale

Il cambio di procedura comporta un cambiamento sostanziale nel momento in cui i dati della prenotazione diventano visibili agli utenti. Fino alla fine del mese di ottobre, i passeggeri potevano effettuare il check-in online anche due giorni prima del volo e visualizzare immediatamente la propria posizione assegnata in modo randomico. Ora, anche completando il check-in in anticipo, l'interfaccia dell'applicazione o del sito web non mostrerà il numero del posto. Solo quando mancano circa tre ore alla decollo, la carta d'imbarco digitale si aggiorna automaticamente con l'informazione definitiva.

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Questa nuova tempistica è stata confermata dalla compagnia aerea all'emittente irlandese il 23 novembre, chiarendo definitivamente le dinamiche operative che regolano il processo di imbarco. La compagnia ha deciso di posticipare l'assegnazione per ottimizzare la gestione delle risorse a bordo, cercando di massimizzare la vendita dei posti a pagamento durante la fase precedente. Per i viaggiatori abituati a conoscere la propria posizione giorni prima, questa novità rappresenta un cambiamento drastico nelle abitudini di viaggio, introducendo un elemento di incertezza maggiore fino all'ultimo momento.

Le motivazioni aziendali e le lamentele dei clienti

Ryanair ha giustificato questa decisione sottolineando di aver ricevuto numerose lamentele durante il periodo estivo da parte di passeggeri insoddisfatti. Molti viaggiatori affermavano che, il giorno stesso del viaggio, desideravano acquistare un posto specifico ma scoprivano che la posizione era già stata assegnata gratuitamente ad un altro cliente durante la fase precedente. La compagnia sostiene che, mantenendo i posti non assegnati liberi per un periodo più lungo, garantisce a un numero maggiore di persone la possibilità di acquistarli, generando così maggiore ricavo.

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Questa strategia riflette un approccio sempre più orientato alla monetizzazione dei servizi accessori, dove la posizione sul velivolo è diventata una commodity sempre più richiesta. I passeggeri che preferiscono il finestrino, il corridoio o la vicinanza con altri membri dello stesso gruppo sono costretti a valutare attentamente se pagare un extra prima di sapere dove saranno effettivamente seduti. La mancanza di trasparenza immediata sulla posizione ha creato non poco malcontento tra i clienti abituali, che si trovano a dover fare affidamento sulla fortuna per l'assegnazione dei posti.

Differenze tra prenotazioni gratuite e a pagamento

Esiste una netta distinzione tra le procedure per chi sceglie il posto casuale e chi decide di acquistare una posizione specifica. Per coloro che pagano per un posto preciso, il check-in online rimane disponibile a partire da 60 giorni prima della partenza, garantendo la certezza della propria collocazione a bordo. Il prezzo di questa prenotazione varia notevolmente in base alla posizione scelta sull'aereo, con posti davanti o con più spazio gambe che costano di più. Questa opzione offre maggiore controllo ai viaggiatori, ma a un costo aggiuntivo che può essere significativo per i voli a breve raggio.

Il check-in online per chi non ha acquistato un posto apre esattamente 72 ore prima della partenza e si chiude due ore prima dell'imbarco. Ad esempio, per un volo programmato alle 15:00, un passeggero che ha già completato il check-in vedrà il numero del proprio posto aggiornato intorno alle 12:00, mezzogiorno. Questa finestra temporale stretta riduce la possibilità di effettuare cambiamenti last-minute, obbligando i viaggiatori ad accettare la posizione assegnata o a rinunciare al volo senza rimborso se insoddisfatti dell'assegnazione casuale.

Impatto sui viaggiatori e regole per le famiglie

Le conseguenze di questa decisione si fanno sentire soprattutto sui viaggiatori che viaggiano in gruppo o con bambini. Per le famiglie, Ryanair ha mantenuto una regola specifica per garantire che i bambini dai 2 agli 11 anni ricevano gratuitamente un posto accanto a un adulto accompagnatore incluso nella stessa prenotazione. Questa misura protegge l'esperienza dei viaggiatori con minori, assicurando la vicinanza fisica tra genitori e figli anche nell'assegnazione casuale. Il centro assistenza della compagnia ha chiarito che questa garanzia si applica solo ai bambini in quella fascia d'età e solo se l'adulto è nella stessa prenotazione.

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Tuttavia, gli altri adulti e gli adolescenti del gruppo possono essere sistemati in file diverse, creando potenziali disagi per famiglie allargate o gruppi di amici. Chi non vuole rischiare di essere separato dai propri compagni di viaggio deve quindi valutare attentamente l'opzione di pagare per i posti, considerando che il costo per ogni singola prenotazione si somma rapidamente. La nuova regola riduce la flessibilità decisionale, poiché i viaggiatori non possono più tentare la sorte al check-in e decidere solo dopo se spendere qualcosa in più se la posizione assegnata non era soddisfacente. Questa rigidità potrebbe influenzare le scelte di acquisto future, spingendo molti a preferire la certezza del posto pagato per evitare spiacevoli sorprese all'ultimo minuto.