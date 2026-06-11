Ryanair Investigated for Charging Parents Extra for Sitting Next to Children on Flights

The Competition and Markets Authority (CMA), the British competition authority, has launched an investigation into Ryanair for charging parents an additional fee to sit next to their children on flights. The investigation aims to determine if Ryanair is violating consumer protection laws.

La Competition and Markets Authority (Cma), l'autorità britannica per la concorrenza, ha avviato un'indagine nei confronti della compagnia aerea low cost Ryanair per fare chiarezza sulla tariffa di 8 sterline (pari a 9,27 euro) che i genitori devono pagare per potersi sedere sui voli accanto ai propri figli.

In particolare, l'Antitrust vuole capire se con questa pratica venga violata la normativa sui consumatori. Secondo le condizioni della compagnia irlandese, almeno un genitore deve sedersi accanto ai bambini di età compresa tra i 2 e gli 11 anni durante il volo, ma il 'posto famiglia obbligatorio' (mandatory family seat) deve essere pagato separatamente. Questo avviene nonostante il sito web di Ryanair affermi di offrire 'posti riservati gratuiti per i bambini sotto i 12 anni'.

La Cma, come spiegato nell'ordinanza, sta verificando se questa tariffa da quasi 10 euro per volo sia in linea con le normative a tutela dei consumatori, mentre per gli altri passeggeri la prenotazione del posto resta facoltativa. Questa pratica è vietata in Italia, ma secondo l'Autorità viene 'utilizzata sulla maggior parte delle rotte di Ryanair in partenza dal Regno Unito'.

La compagnia irlandese ha definito l'indagine 'pretestuosa' in una dichiarazione trasmessa all'Afp: 'Rispettiamo pienamente tutte le leggi e le normative applicabili. La compagnia non addebita alcun costo fino a un massimo di quattro posti destinati ai bambini all'interno della stessa prenotazione. I genitori devono pagare un solo posto riservato per un adulto.

Questa indagine è un tentativo fallito del governo Starmer di fingere di avere a cuore i consumatori, quando non è riuscito ad abolire l'Air Passenger Duty che garantirebbe immediatamente tariffe più basse per tutti i consumatori e una crescita per l'aviazione britannica'. Secondo la Competition and Markets Authority, Ryanair è l'unica grande compagnia aerea in partenza dal Regno Unito ad applicare questo tipo di tariffa, che peraltro non viene sempre richiesta: 'In un numero limitato di casi, i genitori possono essere seduti accanto ai propri figli senza costi aggiuntivi'.

L'autorità di regolamentazione, che fornirà un aggiornamento sullo stato dell'indagine entro sei mesi, precisa che al momento 'non ha tratto alcuna conclusione sul fatto che Ryanair abbia o meno violato la legge'. Le violazioni delle leggi sulla tutela dei consumatori possono comportare sanzioni fino al 10% del fatturato globale di un'azienda





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