Ryanair nuova regola bagagli: check-in 60 minuti prima della partenza

Ryanair introduce obbligo di arrivo in aeroporto 60 minuti prima per chi imbarca valigie. La modifica riguarda il 20% dei passeggeri con bagaglio da stiva.

La compagnia aerea low cost Ryanair ha implementato ufficialmente una modifica significativa alle procedure operative degli aeroporti, entrata in vigore dal 10 novembre. Questa nuova direttiva impone ai viaggiatori che devono consegnare bagagli da stiva un anticipo nell'arrivo in struttura, alzando la soglia temporale minima richiesta dai 40 ai 60 minuti precedenti l'orario di decollo programmato del volo.

Dettaglio regole check-in e impatto sui passeggeri

Il nuovo requisito temporale si applica esclusivamente alla quota di clientela che registra valigie negli scomparti inferiori dell'aeroplano. Ryanair stima che questa categoria rappresenti circa il 20% del totale dei propri passeggeri. Per la restante maggioranza, pari all'80%, che viaggia esclusivamente con bagaglio a mano, non vi è alcuna variazione nelle tempistiche di accesso agli scali.

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I clienti senza bagaglio da stiva possono continuare a seguire le consuete pratiche di viaggio. Chi effettua il check-in online può presentarsi in aeroporto secondo i tempi abituali, dirigendosi direttamente verso i varchi di sicurezza e il gate d'imbarco senza necessità di sostare ai banchi di assistenza della compagnia.

Ragioni ufficiali della decisione e obiettivi strategici

La comunicazione ufficiale rilasciata dalla aviolinea spiega che l'anticipo è necessario per gestire meglio i flussi nei periodi di maggiore affluenza. Ryanair sottolinea che questo cambiamento permetterà al 20% dei passeggeri con bagaglio registrato di avere più tempo utile per superare le code ai controlli di sicurezza e al controllo passaporti.

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L'obiettivo dichiarato dalle dirigenze è ridurre drasticamente il numero di viaggiatori che rischiano di perdere il volo a causa dei rallentamenti o dei colli di bottiglia che si creano tipicamente ai varchi dei controlli aeroportuali. L'intento è snellire il percorso generale nei terminal, specialmente negli scali più affollati o durante le fasi di picco stagionale.

Come organizzarsi e prossimi passi per i viaggiatori

Per chi parte con bagaglio al seguito, la raccomandazione ufficiale è riorganizzare attentamente i tempi di arrivo in aeroporto. È fondamentale evitare sorprese all'ultimo minuto rispettando rigorosamente la finestra dei 60 minuti stabilita dalla nuova policy. I passeggeri sono invitati a pianificare gli spostamenti verso il terminal considerando questi nuovi margini temporali per garantire un imbarco sereno.