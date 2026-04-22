Ryanair, O’Leary: la guerra costa 50 milioni al mese solo di carburante. A rischio fallimenti

Il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, esprime preoccupazione per l'aumento dei costi del carburante a causa della guerra in Medio Oriente e delle tensioni geopolitiche, prevedendo possibili fallimenti di compagnie aeree europee e criticando le politiche fiscali e la Commissione Europea.

DUBLINO - La guerra ci è già costata 50 milioni di dollari in più di carburante soltanto ad aprile. Se dovesse continuare e il prezzo dovesse rimanere a 150 dollari al barile, in un anno questa voce potrebbe salire a 600 milioni di dollari.

Michael O’Leary, ceo del gruppo Ryanair, da quando lo stretto di Hormuz è stato chiuso per la guerra in Iran, passa il giorno al telefono con le compagnie petrolifere per capire se ci sarà abbastanza carburante nei mesi estivi per i suoi 647 aerei. Nessuno sa che cosa succederà.

Al momento quello che sembra chiaro è che se la guerra dovesse finire a fine aprile o inizio maggio, non ci saranno problemi per l’approvvigionamento dei carburanti durante l’estate, ma se dovesse proseguire non sappiamo. La compagnia al momento dorme sonni tranquilli perché l’80% del carburante è stato fissato prima del conflitto ad un prezzo di 67 dollari al barile con una copertura fino a marzo 2027. Una scelta che si è rivelata strategica, ma non basta.

Perché quel 20% acquistato sul mercato libero, se a febbraio, prima della guerra, aveva un prezzo di 74 dollari, nei mesi successivi la sua quotazione è più che raddoppiata fino a 150 dollari. Livelli insostenibili per gli operatori tanto che qualcuno potrebbe non farcela.

E si spinge a fare dei nomi: Se il petrolio dovesse restare a questi livelli, due o tre compagnie aeree europee in ottobre o in novembre potrebbero fallire come Wizz Air, che mi vuole querelare ma non avrà abbastanza tempo per farlo, e Air Baltic. Un’ottima cosa per il nostro business perché ci saranno meno competitor.

Nonostante i venti di guerra, la low cost continua a crescere a cominciare dai dati di traffico confermati per il 2026 con 216 milioni di passeggeri e per il 2027 tra 222 e 223 milioni. Il business stava esplodendo quest’anno, tutto andava alla grande. Poi Trump decide a metà marzo di fare a pezzi l’Iran e manda il mondo a rotoli. Volete sapere che cosa succederà?

La risposta è che non ne abbiamo la minima idea. In questo scenario dominato dall’incertezza, la compagnia cerca di resistere evitando la revisione della guidance finanziaria: Non saprei come farla, non posso prevedere il futuro.

Il prezzo delle nostre azioni è sceso da 32 euro a 25 euro da quando Trump ha cominciato a bombardare l’Iran, questo significa che il mercato si aspetta un calo dei nostri profitti (per il 2026 gli analisti stimano 2,2 miliardi di euro, ndr), ma fare previsioni adesso è impossibile perché non abbiamo visibilità sui prezzi del carburante a giugno, figuriamoci per l’inverno. A rovinare i piani della low cost non c’è soltanto l’aumento del prezzo del jet fuel, ma soprattutto la sua disponibilità perché se non arriva il carburante da Hormuz salta tutto.

O’Leary allarga le braccia: In questo momento, le compagnie petrolifere dicono che non ci saranno rischi di approvvigionamento per maggio, ma per giugno non siamo sicuri. Finché questa guerra in Medio Oriente si protrae e Trump continua a gestirla così malamente, sicuramente i prezzi dei carburanti rimarranno più alti. A rischio ci sono il 10%-20% delle nostre forniture di carburante, ma nessuno di noi lo sa con certezza.

E comunque, anche se la guerra dovesse finire domani, ci vorranno almeno tre o quattro mesi per tornare alla normalità, con il prezzo del carburante che potrebbe scendere sotto i 100 dollari al barile entro settembre. Ma sono solo ipotesi. Chi rischia di più è il Regno Unito perché prende il carburante dal Kuwait.

Mentre per gli altri paesi europei non ci prevedono carenze in maggio e probabilmente anche per giugno perché si riforniscono dalla Norvegia, dall’Africa Occidentale, dagli Stati Uniti e anche dalla Russia, ma questo non lo si può dire. Una soluzione al momento non esiste, se non la richiesta alla Commissione europea di ridurre gli Ets, il resto è solo una perdita di tempo. I commissari Ue sono inutili, ora stanno discutendo sui bagagli a mano degli aerei.

Per questo dico, datevi una mossa, abolite gli Ets o almeno riduceteli. Ma in Commissione sono politici e burocrati e gli piace perdere tempo. Nella visione del Dubliner, a creare danni non c’è soltanto la guerra: Le tasse aeroportuali sono peggio perché per toglierle ci vuole un sacco di tempo. Le guerre finiscono generalmente in fretta, mentre le stramaledette tariffe aeroportuali sono stupide.

Nessun governo trova mai una buona ragione per tagliarle. È il problema dell’Italia. O’Leary cita gli scali romani di Fiumicino e di Ciampino dove le tasse aeroportuali sono destinate a salire rispettivamente del 14% e del 50% entro il 2028.

Poi passa in rassegna il suo cavallo di battaglia, ovvero l’abolizione dell’addizionale comunale sugli imbarchi che pesa sul prezzo del biglietto: dove questa tassa è stata abolita come Calabria, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Trapani, Rimini, Forlì e Parma il traffico è salito a due cifre





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