Ben Moore rimpatriato da Alicante per errore documento. Storia viaggiatore espulso da Spagna per passaporto sbagliato e costi extra del viaggio.

Ben Moore, un uomo di 48 anni proveniente da Manchester, ha visto il suo fine settimana estivo trasformarsi in un incubo burocratico ad Alicante. Il viaggio era iniziato con l'entusiasmo di una breve vacanza in Spagna insieme a sei amici, ma si è concluso con il rimpatrio forzato verso il Regno Unito. La causa di questa sgradita sorpresa è stata una distrazione materiale che ha compromesso l'intero iter di viaggio, costringendo Moore a tornare indietro con una spesa significativa e senza poter godere delle vacanze dei suoi compagni.

Il meccanismo dell'errore documentale

La dinamica dell'incidente è nata da una confusione all'ultimo minuto durante la preparazione per il volo Ryanair. Moore, affrettandosi a raggiungere il gate di imbarco, ha preso in mano il passaporto della moglie, Kirsty, confondendolo erroneamente con il proprio documento di identità. L'errore non è stato rilevato durante le procedure di sicurezza a Manchester, permettendogli di salire a bordo dell'aereo senza alcuna opposizione da parte del personale di bordo o degli agentiaeroporuali. Moore ha viaggiato verso Alicante credendo di avere con sé il documento corretto, ignorando completamente l'identità falsa che lo accompagnava nel bagaglio a mano.

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La scoperta dell'errore è avvenuta esclusivamente al termine del volo, una volta atterrato in Spagna. Mentre Moore si disponeva in coda per il controllo passaporti, ha aperto la copertina del documento con l'intenzione di mostrarlo agli agenti. A quel punto, la sorpresa si è trasformata in sgomento quando ha notato con orrore che la fotografia sul passaporto era quella di sua moglie Kirsty, e non la sua. Moore ha raccontato al quotidiano The Telegraph di aver pensato inizialmente di aver avuto un doppio documento, ma dopo aver frugato in tutte le sue borse circa otto volte, si è dovuto convincere della verità. Aveva semplicemente portato il documento della moglie al posto del proprio.

Reazioni delle autorità e identità provata

Di fronte all'irrealtà della situazione, Moore si è avvicinato immediatamente al gabbiotto della polizia di frontiera spagnola per spiegare l'accaduto. Gli agenti risultarono sbalorditi quanto lo stesso viaggiatore dal fatto che fosse riuscito a superare i controlli di sicurezza e a compiere l'intero viaggio internazionale utilizzando il documento di un'altra persona. Per dimostrare la propria identità reale, Moore ha cercato di fornire prove supplementari agli agenti. Ha presentato il proprio numero di identificazione per stranieri (NIE), la patente di guida, e una fotografia digitale del proprio passaporto conservata sul telefono cellulare.

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Purtroppo, tutte le misure correttive adottate da Moore non hanno fatto differenza. I funzionari spagnoli non hanno accettato le prove supplementari per superare la discrepanza documentale. Dopo circa un'ora di attesa presso gli uffici della polizia aeroportuale, Moore ha ricevuto la comunicazione ufficiale che sarebbe stato espulso dalla Spagna. La decisione era definitiva: avrebbe dovuto essere imbarcato sul primo volo disponibile diretto verso il Regno Unito, annullando qualsiasi possibilità di continuare la permanenza in territorio spagnolo per motivi turistici o personali.

Procedura di rimpatrio e costi sostenuti

Il processo di espulsione è stato gestito con estrema severità da parte delle autorità di frontiera. Moore ha dichiarato che non gli è stato permesso di raggiungere autonomamente l'area partenze, temendo il rischio di fuga. Al contrario, due agenti della polizia lo hanno scortato attraverso l'area passeggeri, facendolo passare davanti alle file di persone in coda per l'imbarco. Questa procedura ha esposto Moore a un pubblico imbarazzo, mentre i passeggeri lo osservavano salire su un'auto della polizia che lo ha trasportato direttamente sotto l'aereo.

Una volta a bordo del velivolo, i due agenti lo hanno accompagnato fino al suo posto, garantendo che non potesse scappare. Al termine del volo, atterrando a Gatwick, l'equipaggio ha richiesto a Moore di attendere che tutti gli altri passeggeri fossero scesi prima di consegnarlo alle autorità. Una volta sbarcato, è stato preso in consegna dalla UK Border Force per le procedure di ingresso nel paese. Moore ha dovuto organizzare il viaggio di ritorno verso Stoke-on-Trent, una distanza che ha coperto utilizzando una vasta gamma di mezzi di trasporto pubblico e privato.

Ricadute economiche e responsabilità delle compagnie

Il bilancio finale del viaggio di Ben Moore include spese notevoli per rimborsare il disguido. La somma dedicata al ritorno a casa ha superato le 300 sterline, un costo aggiuntivo non previsto che ha trasformato una vacanza in una perdita finanziaria. In totale, l'individuo ha impiegato circa 14 ore per tornare a casa, utilizzando un minibus, un aereo, un'auto della polizia, un altro aereo, due treni e due taxi. Nel frattempo, i suoi sei amici hanno proseguito la vacanza senza di lui, comunicando gli avvenimenti tramite messaggi su WhatsApp, seguendo virtualmente il divertimento da casa.

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L'incidente è stato ufficialmente ricondotto alla forte pressione sui tempi di imbarco nei moderni aeroporti. Il personale di gate dispone di pochissimi secondi per verificare la corrispondenza tra la carta d'imbarco, la fotografia e la validità del documento. Il controllo svolto nel caso di Moore era di responsabilità della società di servizi a terra Swissport. Dopo l'accaduto, la società ha avviato un'indagine interna per rafforzare le procedure obbligatorie di verifica. Moore ha espresso preoccupazione per la sicurezza del sistema, definendo spaventoso che un errore del genere possa accadere ai giorni nostri e sottolineando la necessità di controlli più rigorosi sulle persone autorizzate a salire sugli aerei.