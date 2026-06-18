Sánchez e Meloni si incontrano a Bruxelles per discutere del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione

Pedro Sánchez e Giorgia Meloni si sono incontrati a Bruxelles per discutere della posizione comune sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo 2028-2034. L'incontro si è tenuto nella sede della delegazione italiana all'Europa Building, dopo la riunione informale dei Paesi Ue 'Amici della Coesione'. I due premier si sono concentrati sulla necessità di finanziare le nuove priorità strategiche europee, come la competitività, l'innovazione, la sicurezza, l'autonomia strategica e l'energia, senza sacrificare la politica di coesione.

Pedro Sánchez e Giorgia Meloni si sono incontrati a Bruxelles, durante il Consiglio europeo, per discutere della posizione comune sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo 2028-2034.

L'incontro si è tenuto nella sede della delegazione italiana all'Europa Building, dopo la riunione informale dei Paesi Ue 'Amici della Coesione'. I due premier si sono concentrati sulla necessità di finanziare le nuove priorità strategiche europee, come la competitività, l'innovazione, la sicurezza, l'autonomia strategica e l'energia, senza sacrificare la politica di coesione.

L'incontro ha avuto un significato politico, poiché la coesione resta uno strumento fondamentale per sostenere il Mercato unico, favorirne gli investimenti e ridurre le distanze economiche e territoriali tra le diverse aree dell'Unione. Anche la Moncloa ha posto l'accento sul futuro dei conti comunitari, concentrandosi sulla necessità di progredire verso un bilancio europeo più ambizioso e verso il rafforzamento delle politiche tradizionali di coesione e della politica agricola comune.

L'incontro a Bruxelles arriva dopo il mancato incontro durante la recente visita di Sánchez a Roma, dove il premier spagnolo aveva partecipato ad appuntamenti alla Fao e in Vaticano. Nel corso dell'incontro, i due premier si sono confrontati sul Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, concentrandosi sulla necessità di progredire verso un bilancio europeo più ambizioso e verso il rafforzamento delle politiche tradizionali di coesione e della politica agricola comune.

La leader del governo Meloni ha ribadito la convinzione condivisa che il futuro bilancio dell'Unione debba consentire di affrontare le nuove sfide strategiche senza penalizzare le politiche previste dai Trattati, a partire dalla politica di coesione, dalla Politica Agricola Comune e dalla Politica Comune della Pesca. Le due parti hanno confermato la comune determinazione a mantenere una posizione unitaria nel negoziato e un'azione coordinata anche a livello politico in tutte le fasi della trattativa sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale





ilgiornale / 🏆 18. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Unione Europea Quadro Finanziario Pluriennale Politica Di Coesione Politica Agricola Comune Politica Comune Della Pesca Amici Della Coesione Capi Di Stato E Di Governo Gruppo 'Amici Della Coesione' Negoziato Sul Prossimo Quadro Finanziario Plur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Meloni e Trump al G7, quei gesti che raccontano la forza della leadershipLa premier usa postura, mimica e informalità come strumenti politici. E sui social le immagini del vertice fanno crescere ancora i suoi follower

Read more »

La stoccata della Meloni a Vannacci: 'Funzionale alla sinistra, ha votato 5 volte contro la fiducia'A conclusione del G7 a Evian la presidente del Consiglio si sofferma sul rapporto tra Futuro Nazionale e il centrodestra: 'La politica non è mai aritmetica'. Poi rivendica l'introduzione del reato di femminicidio: 'Battaglia di libertà per le donne'

Read more »

Meloni, orgogliosa della battaglia che ha reso il femminicidio un reato'Riguardo al femminicidio io quello che penso l'ho dimostrato con una legge che questo governo ha fatto per introdurre il reato di femminicidio, perché il tema del reato del femminicidio non è se gli uomini o le donne hanno un valore diverso quando vengono...

Read more »

Meloni arriva al Consiglio Ue di Bruxelles, baci e abbracci con Metsola, Kallas e Christodoulids(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 giugno 2026 Baci e abbracci per Meloni al suo arrivo alla riunione del Consiglio Ue di Bruxelles con la Presidente del Parlamento Metsola, l'Alta rappresentante...

Read more »