Sánchez nega di essere a conoscenza del complotto per ostacolare le indagini di corruzione

Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha negato qualsiasi coinvolgimento nel presunto complotto per sabotare le indagini sui casi di corruzione che coinvolgono il suo partito, dichiarandosi deluso e indignato. L'inchiesta riguarda l'ex alleato Santos Cerdan e altri funzionari.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha negato venerdì, durante il vertice dell'Unione Europea in Montenegro, di essere a conoscenza di un presunto complotto per ostacolare le indagini sui casi di corruzione che coinvolgono il suo Partito Socialista .

Sánchez si è detto deluso e indignato per le accuse, sottolineando di non aver mai avuto informazioni né di aver mai appoggiato azioni che avrebbero potuto minare l'integrità delle indagini giudiziarie. La scorsa settimana, un giudice dell'Alta Corte spagnola ha ordinato la consegna di documenti e file elettronici dalla sede del partito, nell'ambito di un'indagine incentrata su Santos Cerdan, ex segretario organizzativo dei socialisti e stretto alleato di Sánchez.

Oltre a Cerdan, sono indagati altri funzionari del partito, avvocati, un imprenditore e un agente di polizia, sospettati di aver tentato di influenzare decisioni amministrative e di aver cercato di sabotare procedimenti giudiziari o azioni di polizia che riguardassero gli interessi del Partito Socialista o del governo. Cerdan ha respinto ogni accusa, dichiarandosi estraneo ai fatti.

Sánchez ha ribadito la pulizia del suo esecutivo e ha annunciato che il team legale del partito sta analizzando tutti i documenti relativi al caso per chiarire la vicenda. Il premier, salito al potere otto anni fa dopo aver sconfitto un governo di centro-destra travolto da scandali di corruzione, con la promessa di ripulire la politica spagnola, si trova ora sotto pressione anche da parte degli alleati per la serie di casi di corruzione che stanno attraversando i tribunali del paese.

Sánchez non è stato direttamente coinvolto in nessuno dei procedimenti, ma ha sostenuto che si tratti di una campagna orchestrata per destabilizzare il suo governo. Le indagini, coordinate dalla magistratura, stanno esaminando presunti tentativi di influenzare funzionari pubblici e di manipolare le procedure legali a favore del partito. La situazione ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sulla tenuta morale del Partito Socialista, mentre l'opposizione chiede chiarimenti e maggiori controlli.

Nel frattempo, la vicenda potrebbe avere ripercussioni sul panorama politico spagnolo, con possibili effetti sulle prossime elezioni e sulla credibilità del governo. Sánchez ha cercato di mantenere la calma, assicurando che il suo esecutivo è impegnato a combattere la corruzione e a garantire la trasparenza.

Tuttavia, gli sviluppi giudiziari continueranno a tenere banco nei prossimi mesi, con l'evoluzione delle indagini e le eventuali responsabilità penali. La stampa internazionale segue con attenzione il caso, che mette in luce le difficoltà di un governo socialista nel mantenere la promessa di rinnovamento politico. La decisione del giudice di ordinare la consegna dei documenti rappresenta un passo importante nell'inchiesta, che potrebbe portare a nuovi sviluppi e coinvolgimenti





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