Saab: l'asta di ultime auto e beni dello stabilimento a Trollhättan

Un evento significativo per la storia di Saab, che si concluderà definitivamente con l'asta di ultime auto e beni dello stabilimento a Trollhättan in Svezia entro il 30 maggio. La società locale Klaravik organizzerà l'asta senza prezzo di riserva, che conterrà sette automobili Saab, tra cui tre prototipi elettrici e un prototipo di sviluppo con sistema elettrico con range extender.

Un evento che concluderà definitivamente la storia di Saab , il marchio svedese scomparso dalla scena automobilistica nel 2016, si terrà in Svezia entro il 30 maggio.

La società locale Klaravik organizzerà un'asta senza prezzo di riserva delle ultime sette automobili Saab rimaste nello stabilimento a Trollhättan. Tra queste, ci sono tre esemplari di pre-produzione della 9-3, tre prototipi elettrici e un prototipo di sviluppo dotato di un sistema elettrico con range extender.

Inoltre, ci sono anche un suv elettrico Hengchi 5 prodotto da Evergrande, il colosso immobiliare cinese che controllava Saab e che è fallito nel 2021





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