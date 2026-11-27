Rapporto IISS: incidenti sabotaggio Russia Europa +16% nel 2026. Droni esplosivi a Lipsia e Polonia bersagliati per logistica aiuti Ucraina.

Un rapporto recente dell'Istituto Internazionale per gli Studi Strategici ( IISS) ha rivelato un significativo aumento degli episodi di sabotaggio condotti da operatori russi in Europa, registrando un incremento del sedici per cento durante l'anno che si è concluso a settembre 2026. La valutazione indica che queste attività non sono più delegate esclusivamente a reclute inesperte, ma coinvolgono operativi sempre più abili che impiegano metodi esplosivi di complessità crescente, segnando un'evoluzione nelle tattiche di destabilizzazione del continente.

Tattiche Esplosive Complesse Evidenziate

L'organizzazione di ricerca britannica ha sottolineato come, nonostante la maggior parte delle operazioni continui a essere eseguita da reclute prive di qualifiche, sia emerso un gruppo di operatori semiqualificati in grado di utilizzare tecniche sofisticate. Questi individui impiegano ordigni esplosivi improvvisati dotati di detonatori a tempo e telecomandati, rendendo le minacce più difficili da individuare e contrastare rispetto ai metodi tradizionali. L'IISS ha avvertito che i semplici arresti, pur eliminando i proxy sul campo, sono altamente improbabili che dissuadano i Servizi di intelligence russi (RIS) che dirigono queste operazioni dalla distanza, mantenendo una pressione strategica costante.

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Bersagli Critici in Germania e Polonia

La Germania e la Polonia sono state identificate come gli Stati più frequentemente presi di mira, poiché le loro reti di trasporto, logistica e infrastrutture industriali rivestono un'importanza fondamentale per il rifornimento dell'Ucraina. Gli attacchi alle infrastrutture critiche, con particolare riferimento a quelle militari-industriali e dei trasporti, hanno rappresentato oltre la metà degli incidenti registrati nel periodo compreso tra ottobre 2025 e settembre 2026, confermando la natura strategica delle mire di Mosca. Questa concentrazione geografica evidenzia la volontà di interrompere i flussi di aiuti militari e civili verso Kyiv, colpendo i nodi logistici essenziali per la resilienza ucraina.

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Incidente Drone Aeroporto Lipsia Agosto 2026

L'aeroporto di Lipsia/Halle a Schkeuditz è stato al centro di un grave incidente il quattro agosto 2026, quando un drone carico di esplosivi è stato scoperto nei pressi di un aereo da carico ucraino Antonov utilizzato specificamente per i rifornimenti militari. Le indagini hanno portato a scoprire che un agente di polizia in tenuta protettiva ha esaminato l'ordigno, costringendo le autorità a chiudere temporaneamente le operazioni. Gli investigatori sospettano con forte fondamento che un secondo drone si sia scontrato con un aereo cargo della DHL poco dopo che l'aeroporto aveva sospeso le attività, costringendo il velivolo a un atterraggio non programmato ad Hannover.

Reazioni Internazionali e Minacce Future

Il Regno Unito ha recentemente avvisato le aziende di difesa che lavorano con l'esercito ucraino di un aumento della minaccia di sabotaggio da parte della Russia, una mossa che ha provocato la negazione da parte dell'ambasciata russa a Londra, la quale ha dichiarato che Mosca non ha piani o intenzioni di attaccare il territorio britannico. Questa tensione diplomatica si inserisce in un contesto di azioni legali pregresse, come il carcere inflitto a un gruppo di uomini britannici per un attentato doloso contro un'azienda legata all'Ucraina, eseguito su mandato di Mosca, e le accuse contro un uomo per aver fornito dettagli su una fabbrica di droni ai servizi di intelligence russi. La NATO continua a monitorare la situazione, riconoscendo che l'aeroporto di Lipsia rimane un hub logistico militare cruciale per le operazioni di Antonov Airlines.