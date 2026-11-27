L'IISS segnala un +16% di sabotaggi russi in Europa fino al settembre 2026. Germania e Polonia colpite. Necessaria risposta comune NATO contro guerra ibrida.

L'International Institute for Strategic Studies ( IISS) di Londra ha confermato un significativo incremento delle attività di sabotaggio attribuite alla Federazione Russa nel continente europeo. Secondo il rapporto diffuso dall'istituto di ricerca britannico, tra settembre 2025 e settembre 2026 si è registrato un aumento del 16 per cento delle azioni deliberate, a fronte di un calo generale di altre forme di aggressione ibrida come ricognizione e intimidazione. Questo trend indica una strategia mirata e intensificata contro le infrastrutture critiche occidentali.

Aumento Incendi Dolosi e Esplosioni

Il ricorso a metodi distruttivi ad alta visibilità è cresciuto in modo marcato nel periodo analizzato. I dati mostrano che l'impiego di incendi dolosi ed esplosivi è circa raddoppiato tra settembre 2025 e settembre 2026. Nonostante questi metodi siano diventati più frequenti, l'analisi sottolinea che finora tali azioni non hanno prodotto effetti strategici decisivi per chi le ha organizzate. Tuttavia, il margine per errori di calcolo si sta riducendo drasticamente, aumentando la probabilità di incidenti con un elevato numero di vittime.

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Focus su Germania e Polonia

La campagna ibrida di Mosca continuerà a colpire in modo sproporzionato Germania e Polonia almeno fino al 2029. Queste due nazioni sono designate come i Paesi più esposti al rischio a causa del ruolo cruciale delle loro reti di trasporto, logistica e industria nel sostegno militare e materiale all'Ucraina. Gli attacchi mirati contro le infrastrutture critiche, inclusi siti militari, impianti industriali e nodi di trasporto, hanno rappresentato più della metà degli incidenti registrati in Europa nel periodo tra ottobre 2025 e settembre 2026.

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Reazioni Europee e Deterrenza

L'IISS invita i Paesi della NATO a definire una risposta uniforme e coordinata a possibili attacchi futuri. L'obiettivo è ottimizzare la possibilità di deterrenza verso il Cremlino, evitando reazioni frammentate. Attualmente, i governi europei rispondono agli attacchi di Mosca definendoli "un incidente alla volta". Nessun attacco o tentativo recente in Estonia, Lituania e Romania ha fatto scattare linee rosse chiare, lasciando i governi sotto pressione e potenzialmente divisi in caso di un incidente con numerose vittime, sia esso deliberato o accidentale.

Definizione Risposta Strategica

La definizione dei termini della risposta europea dipenderà probabilmente dal primo attacco che provocherà fatalità o disagi prolungati. L'ambasciata russa ha recentemente avvertito che il prossimo attacco potrebbe partire dal territorio dei Paesi che non cambiano politica. L'esecutivo dovrà riferire al Parlamento sulle misure di difesa, mentre analisti come Nathalie Tocci osservano che finché la politica tedesca mantiene stabilità, il sostegno a Kiev rimane solido, nonostante le tensioni interne e le smentite diplomatiche recenti su eventi internazionali.