Sabotaggio Starlink Polonia: la guerra ibrida russa in Europa

Il caso del sabotaggio Starlink in Polonia evidenzia la strategia russa di guerra ibrida. Analisi dei metodi, delle vittime e dell'impatto geopolitico sui servizi satellitari.

La notte del 23 settembre due uomini vengono accompagnati in auto fino a una recinzione nella campagna di Wola Krobowska, una quarantina di chilometri a sud di Varsavia. Dietro quella recinzione c'è una stazione di terra di Starlink, uno dei nodi che garantiscono la connessione satellitare a buona parte dell'Europa centro-orientale e alle forze armate ucraine. I due versano un acceleratore di fiamma su un quadro elettrico e in pochi minuti se ne vanno.

L'incendio distrugge l'impianto di alimentazione e il generatore, e per qualche ora la stazione resta muta. Tre settimane dopo, il 12 ottobre, le forze speciali della polizia del Baden-Württemberg li arrestano alla stazione di Nürtingen, su mandato europeo emesso dalla Polonia. Sono due cittadini turchi di 34 e 38 anni.

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Arresti e catena di comando

Il 3 novembre, nel circondario di Reutlingen, finisce in manette il presunto mandante: avrebbe dato l'incarico dalla Germania, e nella sua casa gli investigatori trovano otto telefoni cellulari e munizioni. Il ministro polacco che coordina i servizi, Tomasz Siemoniak, non ha esitazioni: dietro il sabotaggio ci sono i servizi russi, che ricorrono sempre più spesso a persone legate alla criminalità.

Nelle stesse settimane altre antenne Starlink bruciano in Bulgaria e in Lituania. Questa storia contiene, in piccolo, tutta la grammatica della guerra ibrida che la Russia conduce contro l'Europa: un obiettivo militare, esecutori che non hanno nulla di russo, una catena di comando spezzata in segmenti, e la possibilità per Mosca di negare tutto. Ed è anche una storia vera, non un'ipotesi.

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Evidenze giudiziarie europee

Per anni il dibattito europeo sulla guerra ibrida è rimasto sospeso tra due vizi opposti: attribuire al Cremlino ogni incendio e ogni blackout, oppure liquidare tutto come paranoia. Oggi quell'incertezza non è più giustificata, perché esiste un corpo crescente di fatti accertati dai tribunali o attribuiti formalmente da governi che se ne assumono la responsabilità politica. Il caso più netto è britannico.

Nell'ottobre 2025 l'Old Bailey ha condannato sei giovani per l'incendio di un magazzino di Leyton, a Londra, che custodiva aiuti umanitari e apparati Starlink destinati all'Ucraina. L'organizzatore, Dylan Earl, poco più che ventenne, aveva contattato su Telegram il gruppo Wagner, offrendosi per una serie di missioni. Ha avuto diciassette anni di carcere, più sei di libertà vigilata.

Tattiche di reclutamento ciniche

Lui e il suo primo complice sono stati i primi condannati in base al National Security Act del 2023. In Polonia, il 16 novembre 2025, una carica di esplosivo C-4 ha squarciato i binari della linea Varsavia-Lublino, la via degli aiuti all'Ucraina, al passaggio di un treno. Tusk ha detto al Sejm che l'esplosione voleva con ogni probabilità far saltare il convoglio.

Ha aggiunto che i responsabili erano due cittadini ucraini che collaboravano da tempo con l'intelligence russa e che erano fuggiti in Bielorussia. Nell'agosto 2026 il tribunale di Stoccarda ha condannato un ucraino per spionaggio a fini di sabotaggio: aveva spedito pacchi con localizzatori GPS su istruzioni di un servizio russo, transitate per intermediari nella Mariupol occupata.

Impatto strategico e futuro

Gli inquirenti tedeschi lo hanno definito un tipico agente usa e getta. L'Associated Press ha censito oltre 210 episodi di sabotaggio o attività ostile riconducibili alla Russia in Europa dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Non tutto ha lo stesso grado di certezza: ci sono sentenze, attribuzioni ufficiali dei governi, piste investigative riferite dalla stampa.

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Ma la tendenza è indiscutibile: la quantità di prove cresce, e cresce più in fretta della nostra disponibilità a trarne le conseguenze. Il profilo che emerge dai processi è banale. Non serve un agente addestrato, né un simpatizzante del Cremlino: serve qualcuno che abbia bisogno di soldi, che non faccia troppe domande e che non abbia legami visibili con la Russia.

Vittime collaterali e diffidenza

Il giudice londinese ha descritto la motivazione di Earl come avidità pura. Il reclutamento avviene dove i giovani già vivono: Telegram, gruppi di messaggistica, annunci di lavoretti ben pagati. Il primo incarico è innocuo, una foto o un pacco; poi l'asticella si alza. Ogni anello conosce soltanto l'anello vicino: chi recluta non conosce chi paga, chi esegue non sa per chi lavora.

È questa frammentazione a garantire la negabilità plausibile, e a rendere il lavoro degli inquirenti lungo anche quando l'attribuzione politica è immediata. La scelta degli ucraini come esecutori non è casuale, ed è la parte più cinica del meccanismo. Persone provenienti dai territori occupati, ricattabili attraverso i familiari rimasti in Donbass, o già condannate in patria, offrono una doppia utilità.

Conseguenze sociali immediate

Eseguono l'attacco e, se scoperte, alimentano nell'opinione pubblica europea la diffidenza verso i profughi e verso Kyiv. Negli ultimi mesi, però, qualcosa è cambiato. Le autorità stanno intensificando la cooperazione transfrontaliera per monitorare le reti di reclutamento digitale.

La consapevolezza pubblica sta crescendo grazie alle indagini condotte dalle forze dell'ordine tedesche e polacche. Questo approccio integrato mira a interrompere la catena di comando prima che i sabotaggi possano compromettere le infrastrutture critiche.