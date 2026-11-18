Dopo la polemica per la trasmissione dedicata alla morte di Vittorio Sgarbi, Sabrina Colle invia un messaggio sereno a Diaco. Il conduttore ricambia con un pubblico abbraccio, chiudendo la disputa.

La trasmissione televisiva BellaMa' va in onda su Rai2 martedì 18 novembre con una diretta che ha acceso i riflettori su una polemica nata poche ore prima. Tutto è iniziato con un'indiscrezione riportata dal settimanale Dagospia, che rivelava l'esistenza di una puntata registrata quando il critico Vittorio Sgarbi era ancora vivo ma in gravi condizioni di salute.

Il messaggio di Sabrina Colle al conduttore

Sabrina Colle ha deciso di rompere il silenzio scrivendo direttamente a Diaco, il conduttore della rubrica. Le parole scelte dalla giornalista hanno sottolineato una sensazione di pace e serenità, specificando con il testo: "Bello vederti sereno" . Questo intervento diretto mira a chiarire l'intento non celebrativo della morte, ma piuttosto di omaggio al personaggio pubblico.

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La reazione di Diaco non si è fatta attendere e ha mostrato un lato personale ed emotivo del conduttore. Egli ha voluto ricambiare pubblicamente l'affetto ricevuto, trasformando un potenziale scontro mediatico in un momento di connessione umana. La risposta ufficiale è stata caratterizzata da un tono caldo e conciliante, tipico di un dialogo tra colleghi che si rispettano.

La risposta di Diaco e i ringraziamenti

Diaco ha inviato un messaggio pubblico che includeva un esplicito saluto a tutte le parti coinvolte nella vicenda. Nella sua dichiarazione ha dichiarato: "Mando a Vittorio, che è un mio caro amico, e a Sabrina Colle, che è una donna molto speciale, un abbraccio da parte mia" . Questa frase attribuisce un valore affettivo reale al rapporto tra il conduttore e il critico d'arte, smentendo implicitamente la natura fredda o cinica delle accuse iniziali.

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L'uso del termine "caro amico" per Sgarbi e "donna molto speciale" per Colle definisce chiaramente le dinamiche personali dietro la facciata professionale. Questo chiarimento è fondamentale per l'opinione pubblica, che spesso fraintende le dinamiche dello spettacolo come mere strategie di marketing o conflitti personali.

I video-omaggio e il supporto della redazione

Dopo la messa in onda del programma televisivo, la vicenda ha guadagnato ulteriori strati di complessità grazie al coinvolgimento di altri membri del cast. I messaggi di Colle sono stati successivamente rilanciati sui social network attraverso la condivisione di un video-omaggio dedicato a Vittorio Sgarbi.

Questo video non è un prodotto esterno, ma è stato realizzato all'interno della stessa produzione. A curarne la realizzazione vi sono stati Piskè, attualmente concorrente nell'edizione in corso di BellaMa', e Diego Pasquali, opinionista e conduttore della rubrica BellaTalent. La collaborazione tra questi due nomi rafforza l'idea di una unità di intenti da parte della troupe.

L'iniziativa dei due autori dimostra come l'omaggio sia stato un progetto condiviso e strutturato, e non una risposta d'emergenza a una crisi di comunicazione. La presenza di Piskè, giovane talento emergente, accanto a Pasquali, figura storica della redazione, simbolizza il passaggio di testimone nel rispetto della memoria del critico.

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Il contesto e la gestione della polemica

La vicenda rivela come la velocità dei media digitali, rappresentata da testate come Dagospia, possa creare narrazioni contrastanti rispetto alla realtà dei fatti televisivi. La registrazione del contenuto in anticipo sulle condizioni di salute di Sgarbi era una procedura tecnica, ma è stata interpretata come una mancanza di rispetto o un cinismo.

La gestione successiva da parte di Sabrina Colle e Diaco ha dimostrato una capacità di risposta rapida e umana. Invece di ignorare le accuse o difendersi con argomentazioni legali, hanno scelto la via della vulnerabilità e dell'affetto. Questo approccio ha probabilmente smorzato la furia del dibattito pubblico, sostituendo la rabbia con l'empatia.

Il caso BellaMa' rimane un esempio significativo di come le trasmissioni TV gestiscano le emergenze mediatiche. La chiarezza dei messaggi e la genuinità delle reazioni sono state le armi principali per proteggere la reputazione del programma e dei suoi protagonisti, mantenendo alta l'attenzione ma in una cornice di rispetto per la salute e la figura di Vittorio Sgarbi.