Sacco System si espande in Asia: nuova filiale a Shanghai e investimenti strategici

Sacco System, azienda leader nel settore dei microrganismi, rafforza la sua presenza in Asia Pacifico con l'apertura di una filiale a Shanghai e ingenti investimenti per il futuro. La mossa strategica mira a consolidare la posizione del gruppo nel mercato cinese e ad ampliare la sua portata globale.

Sacco System rafforza la sua presenza nell’area Asia Pacifico con l’apertura di una nuova filiale a Shanghai , in Cina , e investimenti significativi per i prossimi anni. Il gruppo, con sede a Cadorago, in provincia di Como, prevede di investire 80 milioni di euro tra il 2026 e il 2028, dopo aver già investito 108 milioni di euro tra il 2023 e il 2025.

Questi investimenti complessivi, che ammontano a 188 milioni di euro nell'arco di sei anni, sottolineano la volontà di espansione e consolidamento del gruppo nel mercato globale. L'azienda, fondata intorno al Caglificio Clerici nel 1872 e guidata dalla famiglia Verga, possiede una delle più importanti banche microbiche al mondo, con oltre 6.500 ceppi da cui derivano enzimi, fermenti lattici, microrganismi e probiotici utilizzati nell'industria alimentare, farmaceutica, nutraceutica, agricola e veterinaria. L'apertura della filiale cinese a Shanghai rappresenta un passo cruciale nella strategia di internazionalizzazione del gruppo, volto a rafforzare la vicinanza ai clienti, ai partner scientifici e agli ecosistemi di innovazione biotech, valorizzando il know-how microbico in un mercato chiave per lo sviluppo futuro del settore alimentare e del benessere umano.\La scelta di Shanghai come sede della nuova filiale Sacco System Siyike è strategica e rispecchia l'enorme potenziale della Cina, un Paese in rapida crescita nel settore del microbioma umano, con un mercato stimato a oltre due miliardi di dollari per quest'anno, trainato dalla crescente attenzione verso la salute intestinale e lo sviluppo delle biotecnologie. Parallelamente, il mercato lattiero-caseario locale è in espansione, raggiungendo circa 40 miliardi di dollari. Nonostante una produzione casearia locale relativamente bassa, le politiche governative mirate a cambiare le abitudini alimentari della popolazione creano opportunità significative per il settore. La presenza consolidata in Europa, con stabilimenti produttivi in Italia e un network internazionale già ben strutturato, ha facilitato l'espansione del gruppo in Asia Pacifico. La filiale di Shanghai avrà un ruolo strategico nella localizzazione delle tecnologie avanzate e nello sviluppo di soluzioni su misura per i mercati locali, attraverso la creazione di partnership strategiche. Il gruppo sta sviluppando soluzioni innovative, soprattutto per yogurt e latti fermentati, con una texture più densa e un gusto meno acido, e per formaggi a pasta filata, adattandosi alle esigenze specifiche dei consumatori locali.\L'espansione in Asia Pacifico segue una strategia di internazionalizzazione avviata negli anni 2000, con l'ingresso in America Latina tramite l'acquisizione di distributori in Uruguay e Brasile e lo sviluppo di un laboratorio per l'analisi dei sieri dei clienti locali. Dal 2010, il gruppo ha rivolto sempre più attenzione all'Asia Pacifico, aprendo filiali regionali a Singapore, Giappone e Australia. L'apertura a Shanghai segna un ulteriore passo verso la localizzazione delle attività e l'adattamento alle esigenze specifiche del mercato cinese. Con 90 progetti di ricerca in corso e collaborazioni con 40 università, Sacco System dimostra un forte impegno nell'innovazione. La visione a lungo termine della famiglia Verga prevede ulteriori espansioni, con piani per entrare nei mercati africani e del Medio Oriente. Nonostante le sfide del contesto globale, le prospettive di crescita del gruppo sono positive, sia in termini di fatturato che di redditività. L’impegno verso la sostenibilità e la ricerca continua, insieme alla flessibilità di adattamento alle diverse esigenze di mercato, sono gli elementi chiave per il successo futuro del gruppo





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