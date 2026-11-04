Sacile, bassotta avvelenata in giardino: Isotta si salva grazie alle cure veterinarie

A Sacile, la bassotta Isotta sopravvive a un avvelenamento nel giardino di casa. I proprietari hanno denunciato l'accaduto e installato telecamere per trovare il colpevole.

La vicenda coinvolge Isotta, una bassotta nana di soli sei mesi, che è sopravvissuta a un grave episodio di avvelenamento avvenuto nel giardino di un'abitazione a Sacile. L'increscioso incidente si è verificato di sabato in una residenza situata in un vialetto tra il supermercato Lidl e via Villorba, dove l'animale ha ingerito esche contenenti topicida.

Dettaglio dell'incidente e intervento tempestivo

La scoperta brutale è avvenuta sabato intorno a mezzogiorno e mezzo, quando il marito di Luisa è rientrato a casa dopo aver eseguito commissioni mattutine. Mentre la moglie era impegnata negli acquisti, il padrone ha notato involucri dal caratteristico colore fluo nel giardino e ha verificato che la cagnolina li aveva già consumati. Il comportamento improvviso di Isotta ha immediatamente allarmato i proprietari, che hanno capito la gravità della situazione.

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Grazie all'intervento rapido del proprietario e al successivo supporto dei medici veterinari, Isotta è riuscita a salvarsi. Il trattamento medico ha previsto l'induzione del vomito per espellere la sostanza tossica e l'inizio di una terapia profilattica. L'animale rimane attualmente sotto osservazione per un periodo di circa venti giorni di cura con antidoto specifico.

Denuncia alle autorità e indagini in corso

Dopo le prime cure di emergenza, il marito di Luisa ha sporto denuncia presso i Carabinieri, consegnando loro le esche trovate nel giardino come prova materiale. La coppia intende inoltre affidare il materiale ingerito dall'animale all'analisi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Cordenons per confermare la presenza di sostanze velenose e identificare con certezza il tipo di veleno utilizzato.

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I proprietari esprimono forte preoccupazione e stupore di fronte a un atto così crudele e insensato. Non escludono che il gesto possa essere motivato da fastidio verso gli abbaiamenti occasionali dell'animale, ma definiscono il comportamento inaccettabile e potenzialmente pericoloso per altri animali o bambini della zona.

Impatto sulla comunità e prevenzione

Luisa ha deciso di condividere la storia sui social network con l'obiettivo di avvisare la comunità locale della situazione in zona Villorba e Lidl. La chiamata alle armi mira a raccogliere eventuali testimonianze di persone che potrebbero aver visto sospetti movimenti nelle vicinanze e a sensibilizzare i residenti sulla necessità di massima attenzione.

Per garantire maggiore sicurezza e tentare di identificare il responsabile, la famiglia ha installato delle telecamere di sorveglianza. Questo provvedimento tecnico rappresenta una misura concreta di difesa personale dopo che l'episodio ha scosso la serenità della coppia, che ora si sente vulnerabile anche nel proprio spazio domestico.

Ricadute emotive e solidarietà pubblica

L'episodio ha lasciato i proprietari profondamente scossi e preoccupati per il futuro. Luisa ha espresso il dolore di non potersi più fidare di lasciare libera la propria cagnolina in giardino, sentendo minata la propria libertà di movimento anche in casa propria. La condivisione pubblica della vicenda ha suscitato numerose reazioni.

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Molti utenti nei commenti hanno espresso solidarietà alla coppia, condividendo timori simili riguardo alla sicurezza degli animali domestici nella zona. La storia sottolinea l'importanza della vigilanza civica e della rapida azione delle autorità per prevenire altri episodi di maltrattamento contro gli animali nel territorio di Sacile.