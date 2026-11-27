Il professore Radomir Saicic si presenta come candidato alle elezioni presidenziali anticipate in Serbia. Ecco i programmi e il contesto politico del 27 dicembre.

Radomir Saicic, docente universitario di chimica e membro dell'Accademia serba delle scienze, è stato ufficialmente selezionato come candidato alle prossime elezioni presidenziali anticipate in Serbia. La consultazione elettorale è fissata per il 27 dicembre 2026 e rappresenta un momento cruciale per la storia politica del paese balcanico.

Radomir Saicic candidato con Lista Studentesca

Il professore ventiseienne non ha alcuna precedente esperienza politica diretta prima delle mobilitazioni studentesche iniziate alla fine del 2024. La sua candidatura nasce in seguito al movimento di protesta scoppiato dopo il crollo della pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad, un evento tragico che ha causato 16 vittime e che ha accelerato i cambiamenti politici nel paese.

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Saicic descrive se stesso come una figura politicamente nuova, ma caratterizzata da posizioni conservatrici e fortemente filo-europeiste. La sua adesione al movimento è stata motivata da un senso di "dovere morale" verso la cittadinanza, interpretando le manifestazioni non come una battaglia ideologica, ma come una lotta necessaria contro la criminalità organizzata e la mafia presente nelle istituzioni.

Successo elettorale e fine del potere SNS

La "Lista Studentesca" guidata da Saicic ha raggiunto un successo storico durante le elezioni legislative del 25 ottobre 2026. La formazione ha conquistato 140 seggi su 250 in Parlamento, ottenendo così una maggioranza assoluta che ha segnato la fine di quattordici anni di dominio del Partito Progressista Serbo (SNS) e del suo ex presidente, Aleksandar Vucic.

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L'SNS, il partito nazionalista storicamente al potere, ha ottenuto 103 seggi in questa consultazione, perdendo la sua posizione egemonica. Lo stesso Radomir Saicic è stato eletto deputato in Parlamento durante queste elezioni legislative. Egli ha specificato che, qualora venisse eletto presidente della Repubblica, rinuncerebbe immediatamente al proprio seggio nell'Assemblea nazionale per dedicarsi interamente alle funzioni istituzionali superiori.

Motivazioni personali e contesto storico

La decisione di candidarsi è stata presa dopo che Aleksandar Vucic si è dimesso dalla carica presidenziale il 27 settembre 2026. Vucic non poteva ricandidarsi alla presidenza per il limite dei due mandati già ricoperti e ha guidato la lista SNS come candidato premier nelle elezioni parlamentari anticipate. Saicic ha paragonato la sua entrata in politica a una mobilitazione in tempo di guerra, sottolineando l'urgenza del momento.

Il professore, ammiratore dell'energia e delle nobili intenzioni dei giovani manifestanti, ha dichiarato che un cambiamento di potere ha senso solo se comporta anche un mutamento nei valori della società. La sua formazione accademica include studi e dottorato presso l'Università di Belgrado, seguiti da anni '90 di lavoro presso il Centro nazionale per la ricerca scientifica (CNRS) in Francia.

Valori e programma per la carica massima

Cristiano ortodosso praticante, Saicic ha definito la sua fede come una risorsa fondamentale che gli conferisce la forza morale e il dovere di mantenere la parola data. Egli integra questa convinzione con la mentalità scientifica che lo insegna a porsi interrogativi e a cercare prove concrete, oltre alla responsabilità personale appresa attraverso l'esperienza di vita.

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L'annuncio della sua candidatura per la massima carica dello stato ha scatenato l'entusiasmo di decine di migliaia di persone, specialmente dopo il suo discorso del 25 ottobre 2026 che annunciava la vittoria della Lista Studentesca. Saicic si presenta ora come il leader pronto ad assumere la massima responsabilità politica del paese, guidato da etica, scienza e impegno civile.