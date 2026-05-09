Saja Kilani spiega la sua interpretazione e la realtà raccontata in La voce di Hind Rajab

Saja Kilani ha recentemente debuttato in modo impressionante in La voce di Hind Rajab, ha ottenuto nome all'Oscar e ora èerva ospitale da Riviera International Film Festival. La nostra intervista audio-video chiede alla star del suo l'interpretazione e la realtà raccontata in La voce di Hind Rajab.
Saja Kilani , l'artista che ha debuttato in modo memorabile in La voce di Hind Rajab e ha ricevuto nome all'Oscar, è stata ospite dal Riviera International Film Festival .
L'abbiamo incontrato per una breve intervista audio-video: ecco il risultato qui sotto. La pellicola racconta una vicenda universale: la storia di una bambina di soli 6 anni uccisa in un attacco dell'esercito israeliano, mentre si trovava in un'auto circondata dai suoi familiari, già morti. Nel tentativo disperato di salvarla, la Mezzaluna Rossa è riuscita a mettersi in contatto con Hind e cerca di organizzare le operazioni di salvataggio.
Nel film la regista ha deciso di focalizzare l'attenzione su: una delle bombole rosse che hanno parlato con Hind e hanno tentato di aiutarla, prima della fine della sua storia triste. Ecco ciò che ci ha detto nella nostra intervist
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