Sal Da Vinci promuove Meravigliosamente su Rai 1 con Bianca Balti. Rivela il desiderio di tornare all'Ariston se invitato da Stefano De Martino per il Festival 2026.

Sal Da Vinci non nasconde il suo forte desiderio di fare ritorno al Palchetto dell'Ariston per la prossima edizione del Festival di Sanremo. L'artista, vincitore del Festival 2025, ha rivolto un invito esplicito al direttore artistico Stefano De Martino durante una conferenza stampa dedicata alle sue nuove attività televisive. Il cantante ha dichiarato che la sua partecipazione dipenderebbe esclusivamente dall'invito ricevuto dall'amico e direttore, definendo la possibilità di tornare come equivalente a partecipare al gran ballo di corte.

Meravigliosamente debutta su Rai 1

La proposta di ritorno a Sanremo arriva nel contesto della promozione del nuovo show evento intitolato Meravigliosamente, in onda su Rai 1. L'appuntamento con il pubblico televisivo è previsto per venerdì 20 e 27 novembre alle ore 21.30. In questa produzione, Sal Da Vinci è il protagonista assoluto in prima serata, un ruolo che non aveva mai ricoperto in precedenza in questa veste. Lo spettacolo è dedicato a celebrare cinquanta anni di carriera musicale, offrendo una panoramica completa del percorso artistico dell'interprete.

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Il format proposto integra musica, ricordi e incontri con personaggi significativi. La narrazione copre l'intera esistenza professionale dell'artista, partendo dai primi esordi all'età di sette anni, quando cantava accanto al padre, fino ai successi più recenti. Non mancano i momenti di introspezione riguardanti le difficoltà incontrate, come le cadute e le successive ripartenze artistiche. Il palco ospiterà un'orchestra di 45 elementi diretta dal maestro Adriano Pennino, creando un sound solido per i brani eseguiti.

La tematica dello spettacolo unisce idealmente due città fondamentali per la vita di Sal Da Vinci: Napoli, luogo al quale l'artista è profondamente legato, e New York, la città di nascita del cantante. Accanto a lui sul palco condivideranno lo spettacolo due presenze d'eccezione, tra cui la modella Bianca Balti. La presenza femminile accompagnerà il cantante in uno spettacolo che alternerà esibizioni musicali a momenti di racconto e intrattenimento vario.

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Nuovo regolamento del Festival di Sanremo

Oltre alle sue attività promozionali, Sal Da Vinci ha espresso un giudizio positivo sulle novità introdotte nel nuovo regolamento del Festival di Sanremo. L'artista ha sottolineato come la nuova formula, che prevede due finali e due momenti televisivi distinti, possa rendere la manifestazione ancora più coinvolgente per il pubblico. Ha paragonato la struttura attuale a due festival in uno, evidenziando l'importanza della serata dedicata alla scelta del rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest.

Il vincitore dell'edizione 2025 ha inoltre indirizzato un augurio personale a Stefano De Martino per la direzione artistica della prossima edizione. Sal Da Vinci ha affermato di credere che l'idea sia bellissima e che l'evento risulterà più spettacolare grazie alla nuova impostazione. Ha augurato ogni bene all'amico, ricordando come Sanremo rappresenti un rito fondamentale per gli italiani. La decisione finale sull'eventuale presenza dell'artista sul palco dell'Ariston resterà in attesa di un formale invito ufficiale.

Iniziativa UNESCO e cast dello show

La produzione televisiva di Meravigliosamente rientra in una più ampia iniziativa culturale a sostegno della candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio culturale dell'Unesco. Lo spettacolo è previsto per la trasmissione su San Marino RTV e sarà inoltre inviato in Eurovisione per la visione internazionale. Oltre alla modella Bianca Balti, non mancheranno ospiti provenienti dal mondo della televisione, del cinema, del teatro e dello sport.

Tra le conferme e le aspettative ci sono anche i nomi di giovani talenti che si aggiungeranno al cast principale. L'obiettivo è creare un tessuto artistico ricco e variegato che possa raccontare efficacemente la figura di Sal Da Vinci attraverso diverse prospettive. La struttura a due serate permetterà di sviluppare una narrazione più articolata rispetto a format televisivi standard. L'attenzione al dettaglio musicale e scenico è centrale per garantire un'esperienza immersiva per gli spettatori.

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La scelta di concentrarsi su una figura di tale spicco permette di esplorare tematiche universali legate alla carriera artistica e alla resilienza. Il contesto narrativo si avvale di una regia curata nei minimi dettagli per esaltare la figura del protagonista. L'interazione con gli ospiti selezionati aggiungerà livelli di profondità alla trasmissione. L'evento segna un momento significativo nella carriera televisiva recente di Sal Da Vinci.