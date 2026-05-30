Dopo anni di gavetta, Sal Da Vinci ha dimostrato di essere destinato a restare nell'ecosistema della musica italiana con il suo undicesimo album, 'Un amore non è amore per la vita se non ha affrontato la più ripida salita'. L'album, composto da quattordici brani identici al singolo che l'ha rilanciato, ha ricevuto critiche per la mancanza di innovazione, ma Sal Da Vinci sembra aver trovato una formula che funziona per lui e per il suo pubblico. L'album è un omaggio alla tradizione neomelodica, aggiornata in chiave social, con echi melodici e stilistici del periodo, ma anche con la cassa dritta, i balletti e le frasi a effetto tagliate per i reel. Le canzoni sono rassicuranti e celebrano l'amore in modo tradizionale e folkloristico, con testi lineari e semplici. Il pubblico sembra apprezzare questo ritorno alle radici, e Sal Da Vinci, con la sua presenza scenica e il suo personaggio naif e in buona fede, è perfetto per interpretare questi brani. Il suo dominio nella scena musicale italiana sembra destinato a durare ancora a lungo.

Dopo anni di gavetta e un amore di primavera che sembrava destinato a sciogliersi con l'arrivo dell'estate, Sal Da Vinci ha dimostrato di essere destinato a restare nell'ecosistema della musica italiana.

Il suo undicesimo album, intitolato 'Un amore non è amore per la vita se non ha affrontato la più ripida salita', è uscito recentemente e ha confermato la sua posizione nella scena musicale italiana. L'album, composto da quattordici brani identici al singolo che l'ha rilanciato, ha ricevuto critiche per la mancanza di innovazione, ma Sal Da Vinci sembra aver trovato una formula che funziona per lui e per il suo pubblico.

L'album è un omaggio alla tradizione neomelodica, aggiornata in chiave social, con echi melodici e stilistici del periodo, ma anche con la cassa dritta, i balletti e le frasi a effetto tagliate per i reel. Le canzoni sono rassicuranti e celebrano l'amore in modo tradizionale e folkloristico, con testi lineari e semplici.

Il pubblico sembra apprezzare questo ritorno alle radici, e Sal Da Vinci, con la sua presenza scenica e il suo personaggio naif e in buona fede, è perfetto per interpretare questi brani. Il suo dominio nella scena musicale italiana sembra destinato a durare ancora a lungo





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