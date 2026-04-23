Sal Da Vinci: Da Sanremo all'Eurovision, una vita dedicata alla musica

Il racconto di Sal Da Vinci, dalla lunga gavetta all'Eurovision, tra successi, ricordi d'infanzia e l'importanza della famiglia.

La vittoria al Festival di Sanremo ha segnato una svolta nella carriera di Sal Da Vinci , proiettandolo in una dimensione di popolarità nazionale dopo il successo ottenuto due anni prima con il brano “Rossetto e Caffè”.

Ora, Sal Da Vinci si appresta a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest con la canzone “Per sempre sì”. Tuttavia, dietro questo trionfo si cela un lungo percorso di gavetta, iniziato ben 50 anni fa, quando, all’età di soli 7 anni, calcava per la prima volta le scene teatrali al fianco del padre.

Cresciuto in una famiglia di artisti, Sal Da Vinci non ha avuto un percorso facile, affrontando periodi di difficoltà economica che ha raccontato durante le interviste di Sky TG24 nel programma Stories. Il brano “Per sempre sì” ha conquistato il primo posto a Sanremo e sta riscuotendo un successo internazionale senza precedenti. La canzone anticipa l’uscita di un album intitolato “Sì”, previsto per il 29 maggio.

Sal Da Vinci esprime la sua emozione e la sua impazienza di condividere con il pubblico le nuove composizioni, descrivendole come un viaggio introspettivo che esplora sentimenti universali e storie di vita. Nonostante il successo immediato, Sal Da Vinci ammette di essere ancora sorpreso dalla portata del fenomeno, sottolineando come la canzone abbia raggiunto un pubblico vastissimo, persino in paesi come il Giappone.

Crede fermamente nel potere magico della musica, capace di superare barriere linguistiche e culturali, e di toccare il cuore delle persone attraverso il passaparola. Racconta di aver sentito la sua canzone cantata da bambini durante una cerimonia di cresima, un’esperienza che lo ha profondamente commosso. Sal Da Vinci riflette sul fatto che le canzoni possono assumere significati diversi per ognuno e che, a volte, la loro durata supera quella dei ricordi.

Tra i tanti messaggi di affetto ricevuti, quello che lo ha colpito maggiormente è stato quello dei suoi nipoti, che hanno seguito la sua performance a Sanremo attraverso la televisione. La sua nipotina Nina, di soli tre anni, gli ha detto con entusiasmo: “La canzone è bellissima! Sei stato bravissimo, mi sono divertita! ”.

Questa innocente espressione di gioia ha toccato profondamente Sal Da Vinci, facendogli comprendere l’importanza di raggiungere il cuore dei bambini con la sua musica. Ripensando alla sua infanzia, Sal Da Vinci evoca la casa di famiglia, Casa Sorrentino, dove è cresciuto con i suoi cinque fratelli. Ricorda con affetto il padre, scomparso da oltre dieci anni, la cui voce e la cui musica continuano a vivere nei suoi ricordi.

Descrive un ambiente familiare unito e armonioso, dove la musica era sempre presente e i sogni erano incoraggiati. Sal Da Vinci racconta di aver iniziato a lavorare in tenera età, a soli 7 anni, quando il padre lo coinvolse in una forma di spettacolo popolare chiamata sceneggiata. La sua prima canzone, “Miracolo di Natale”, era ispirata alla storia di suo fratello Gino, affetto da problemi di vista, e raccontava di un miracolo che gli restituiva la vista.

Il suo primo ricordo del palco è legato a questa esperienza, che gli suscitò fin da subito un senso di familiarità e appartenenza. Ricorda le lunghe giornate trascorse al teatro, dove faceva tre spettacoli al giorno, iniziando alle 13:30 e terminando alle 2 del mattino, un ritmo che oggi sarebbe impensabile per un bambino della sua età





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