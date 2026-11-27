La seconda puntata di Meravigliosamente su Rai 1 posticipata a mercoledì 2 dicembre 2026 a causa della diretta della semifinale Coppa Davis Italia-Repubblica Ceca.

La televisione italiana ha vissuto un pomeriggio e una serata di attese infinite, segnati dall'impatto tra lo sport d'élite e l'intrattenimento culturale. La rete ammiraglia, Rai 1, ha deciso di stravolgere il proprio palinsesto in prima serata per dedicare le frequenze alla copertura televisiva completa di un evento storico del tennis maschile. L'evento in questione è la semifinale della Coppa Davis, disputata a Bologna, che ha richiesto un impegno prolungato ben oltre gli orari previsti.

Posticipo Meravigliosamente per la diretta sport

La seconda e ultima puntata dello spettacolo Meravigliosamente , condotto da Sal Da Vinci, non è andata in onda come programmato il venerdì sera. L'appuntamento, originariamente fissato per le ore ventuno e trenta del ventisette novembre, è stato sostituito dalla diretta della sfida tra la squadra italiana e quella della Repubblica Ceca. Questo slittamento ha colpito non solo l'orario di prima serata, ma ha anche costretto a modificare la programmazione pomeridiana della rete.

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Il conflitto tra tennis e celebrazione musicale

Il protrarsi degli incontri sul campo di Bologna ha avuto ripercussioni dirette sull'intera serata. La finale di doppio, decisiva per determinare l'accesso alla finale del torneo, ha tenuto incollati gli schermi per molte ore. Di conseguenza, l'evento che celebra i cinquanta anni di carriera di Sal Da Vinci è stato rimosso dal palinsesto della domenica sera, deludendo chi attendeva la presenza di ospiti illustri.

Ospiti attesi e nuovi orari di trasmissione

Per questa puntata conclusiva erano attesi nomi di grande rilevanza nel panorama dello spettacolo e della cultura italiana. Tra gli ospiti previsti vi erano Gianni Morandi, Riccardo Cocciante, Sayf, Alessandro Siani, Diletta Leotta, Aldo Cazzullo e Massimiliano Gallo. La loro presenza era essenziale per celebrare il traguardo di mezzo secolo di attività artistica di Da Vinci. Il pubblico dovrà attendere fino a mercoledì due dicembre per vederli nuovamente in televisione.

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La comunicazione ufficiale dello spostamento

Il responsabile dello show ha comunicato tempestivamente la modifica della data di messa in onda. Sal Da Vinci ha utilizzato il proprio profilo social Instagram per annunciare che la puntata sarà trasmessa mercoledì due dicembre duemilaventisei, sempre in prima serata su Rai 1. Questa decisione nasce dall'obbligatorietà della copertura sportiva, ma garantisce comunque la visione del programma conclusivo.

Disponibilità digitale e recupero dell'evento

Chi non potesse seguire la nuova trasmissione in diretta avrà a disposizione alternative per recuperare l'evento. La puntata sarà disponibile in streaming diretto durante l'orario di trasmissione e rimarrà successivamente on demand sulla piattaforma RaiPlay. Questo garantisce al pubblico di avere accesso al contenuto anche a distanza di tempo, mitigando l'impatto dello slittamento causato dall'evento sportivo di Bologna.