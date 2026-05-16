Sal Da Vinci si esibisce in una pizzeria napoletana durante la finale dell'Eurovision Song Contest

Sal Da Vinci, il cantautore partenopeo, ha sorpreso i giornalisti accreditati all'Eurovision Song Contest esibendosi in una pizzeria napoletana indossando i panni di Totò nella famosa scena del film Gli onorevoli. Il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, insieme a Assoconcerti e Fimi, ha sostenuto Sal Da Vinci durante la serata.

Una sorpresa per i giornalisti accreditati all' Eurovision Song Contest : il cantautore partenopeo Sal Da Vinci si è esibito in una pizzeria napoletana, indossando i panni di Totò nella famosa scena del film Gli onorevoli, con un megafono e una fascia da sindaco.

Attaccato alla balaustra del balcone, un poster raffigurava Sal Da Vinci come lo zio Sam nel manifesto 'I want you' del 1917 negli Stati Uniti per la campagna di reclutamento nell'esercito. Il messaggio del poster era 'Vota Sal, Per sempre sì'. Il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, insieme a Assoconcerti e Fimi, ha sostenuto Sal Da Vinci durante la serata. La finale dell'Eurovision Song Contest si è tenuta questa sera, diretta dalle 21, con la partecipazione di venticinque finalisti.

I televoti sono stati raccolti dalle giurie nazionali e dal pubblico, ma non era possibile votare per Sal Da Vinci dall'Italia. Vedremo se riuscirà a battere i favoriti, i finlandesi Linda Lampenius Pete Parkkonen con Liekinheitin





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