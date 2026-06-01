Sal Da Vinci: un successo senza autocelebrazione e una musica che entra nel cuore

Sal Da Vinci, artista napoletano di successo, non si è lasciato travolgere dal successo e non ha voluto autocelebrare. Ha preferito concentrarsi sulla musica e sui suoi sentimenti, raccontandoli attraverso un disco che attraversa sonorità diverse e che ha riscosso un grande successo, tanto che ha portato il suo brano a Sanremo e all’Eurovision.

Sal Da Vinci non parla come un uomo travolto dal successo, men che meno sembra interessato a trasformare il suo stato di grazia artistica in autocelebrazione.

Mentre vede moltiplicarsi i numeri dello streaming e domina le classifiche, sull’onda lunga dell’Eurovision, si presenta ai giornalisti in t-shirt bianca e con una calma quasi dissonante rispetto al vortice che lo circonda. Si ferma prima di rispondere alle domande. Perché, come dirà lui stesso nel corso dell’incontro, ‘le parole restano’. E, dunque, vanno pesate.

Forse è anche un modo per mettere a fuoco ciò che gli è accaduto negli ultimi mesi: prima il successo di, che dà il titolo anche al nuovo disco, uscito il 29 maggio per Atlantic Records Italy/ Warner Music Italy/Cose Production, prodotto da Adriano Pennino, suo storico collaboratore. Dentro questo album (che anticipatra estero e Italia), c’è un’idea di canzone popolare che mette al centro i sentimenti, in purezza.

‘Ho voluto raccontare me stesso, la mia famiglia, il mio modo di vivere l’amore e di intendere la musica’, spiega Da Vinci. Colpisce che, nel suo racconto, il successo occupa sempre meno spazio dei motivi che lo hanno reso possibile. Da Vinci, infatti, torna più volte su un punto: il pubblico, oggi, non è disposto a farsi ingannare.

‘Le persone riconoscono immediatamente ciò che è costruito. Si fermano soltanto davanti a qualcosa che percepiscono come vero, qualcosa che riesce ancora a emozionarle’, osserva. In un’industria dominata dalla velocità e dalla necessità di apparire sempre nuovi, Sal Da Vinci è arrivato alla gente facendo l’operazione opposta: restando riconoscibile. Non immobile, perché anche questo disco attraversa sonorità diverse, dalla bachata dialle atmosfere latine, dal pop alla canzone napoletana più classica, fino al duetto con Serena Brancale.

‘La parola neomelodico viene spesso usata per ghettizzare chi viene da Napoli, quando in realtà significa nuova melodia’, osserva. ‘Nel corso della mia carriera ho attraversato mondi molto diversi: dalla grande tradizione della canzone napoletana alle esperienze con Roberto De Simone e Claudio Mattone, fino a sonorità più contemporanee. Non ho mai pensato alla musica come a un recinto’, aggiunge.

In questa evoluzione ha avuto un ruolo importante il figlio Francesco: ‘Appartiene a una generazione diversa, ha un altro orecchio, altri riferimenti. Il confronto con lui è prezioso, sono sempre stato curioso dei nuovi linguaggi. Perché le forme cambiano, ma i sentimenti no’. Da Vinci arriva da una tradizione tanto amata dal pubblico quanto guardata con sufficienza da una parte della critica.

E su questo cita Roberto Vecchioni: ‘Lui dice una cosa bellissima: la canzone alta non è necessariamente quella più colta o più intellettuale. È quella che entra nel cuore delle persone e lascia un segno. Io spero che questo disco possa fare compagnia alla gente. Se anche solo una canzone, magari mezza canzone, riuscirà a far riflettere qualcuno, allora avrò raggiunto il mio obiettivo’.

Il suo linguaggio, che molti consideravano incompatibile con l’idea di musica italiana da ‘internazionalizzare’, oggi si ritrova a parlare a pubblici che attraversano età, geografie e perfino lingue diverse. A partire da, il brano della svolta.

‘Nessuno immaginava tanto successo. L’abbiamo realizzata quasi in famiglia, senza grandi strategie. Forse è stata una ricompensa dopo tanti anni di lavoro e di sacrifici, ma ancora non me ne capacito: è come ritrovarsi all’improvviso tre milioni di euro sul conto e pensare ‘ma io ne avevo solo 125. Deve esserci uno sbaglio’”, racconta Da Vinci.

Anche il titolo dell’album e della canzone che lo ha portato sul palco di Sanremo e poi all’Eurovision va letto in questa prospettiva. non è soltanto una promessa d’amore: è coerenza.

‘La fedeltà non riguarda soltanto gli altri. Significa restare coerenti con ciò che sei e con le promesse che fai a te stesso. Tradire se stessi è la cosa peggiore’





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