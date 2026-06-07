Sala Consilina, giovane cade dal secondo piano: è grave

Una ragazza di 22 anni è precipitata da circa sei metri riportando un grave trauma cranico e la frattura di un braccio. Soccorsa in eliambulanza, è ricoverata all'ospedale di Salerno. I carabinieri indagano sulla dinamica.

Una giovane di 22 anni è precipitata dal secondo piano della sua abitazione a Sala Consilina , in provincia di Salerno, riportando un grave trauma cranico e la frattura di un braccio.

La caduta, da un'altezza di circa sei metri, è avvenuta intorno alle 14 di ieri. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno stabilizzato la ragazza, poi trasportata d'urgenza in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Le sue condizioni sono gravi, ma i medici non hanno ancora diffuso un bollettino ufficiale. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.

Ancora da accertare se si sia trattato di un incidente domestico, di un gesto volontario o di un malore improvviso che ha fatto perdere l'equilibrio alla giovane. Gli investigatori stanno ascoltando i familiari e i vicini di casa per raccogliere testimonianze. La zona è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici. Al momento non risultano denunce o segnalazioni precedenti legate alla vittima.

La comunità locale è scossa dall'accaduto: molti residenti si sono radunati vicino all'abitazione per seguire le operazioni di soccorso. La giovane, studentessa universitaria, viveva con i genitori. Il sindaco di Sala Consilina ha espresso vicinanza alla famiglia e ha dichiarato che verranno monitorati gli sviluppi dell'indagine. Questo episodio si aggiunge a una serie di incidenti domestici che spesso coinvolgono giovani e anziani, sollevando interrogativi sulla sicurezza nelle abitazioni.

Le autorità ricordano l'importanza di installare dispositivi di protezione come inferriate o parapetti, soprattutto nei piani alti. La speranza è che la giovane possa superare il momento critico e che le indagini facciano piena luce sulle cause di questa tragica caduta





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