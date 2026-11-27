Il governo messicano propone un aumento del salario minimo a due cifre per il 2027, suscitando l'opposizione delle imprese per i rischi inflattivi. Analisi della proposta Sheinbaum.

La presidente messicana Claudia Sheinbaum si trova al centro di un acceso dibattito economico nazionale dopo aver avanzato una proposta controversa per il prossimo anno. Il governo intende introdurre un aumento del salario minimo superiore al dieci percento, una mossa che ha immediatamente allarmato il settore privato e gli esperti di mercato. Questa decisione ha riaperto una questione storica che divide il partito al potere Morena dai principali leader delle imprese nazionali.

La proposta è stata annunciata in un contesto politico delicato, poiché le elezioni legislative intermedie sono programmate per il prossimo anno. Il governo si trova quindi sotto forte pressione per preservare i guadagni politici derivanti dalle politiche di riduzione della povertà. Allo stesso tempo, le associazioni imprenditoriali sostengono che i crescenti costi del lavoro stiano diventando insostenibili per le aziende, mettendo a rischio la stabilità economica del paese.

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Dati Storici e Impatto sul Lavoro

Per comprendere la portata della decisione attuale, è necessario analizzare i dati ufficiali raccolti negli ultimi anni. Tra il 2018 e il 2026, i salari minimi in Messico sono quasi quadruplicati, raggiungendo la quota di 9.451 pesos mensili, equivalenti a circa 480 dollari. Secondo i dati ufficiali, questo rappresenta l'aumento più significativo di tutta l'America Latina nel periodo considerato. Il tasso di impatti è enorme, dato che circa il quarantasette percento della forza lavoro, pari a quasi 28 milioni di persone, guadagna esattamente il salario minimo o poco più.

Posizione dell'Esecutivo e Conasami

Sebbene la presidente Sheinbaum non abbia rivelato l'importo esatto del nuovo aumento, fonti vicine alla Commissione Nazionale per il Salario Minimo (Conasami) indicano che l'incremento sarà simile agli anni precedenti. Negli scorsi anni, gli aumenti si sono attestati intorno al dodici e tredici percento. Luis Munguía, presidente della Conasami, ha respinto fermamente le preoccupazioni delle imprese. Ha sottolineato che i costi del lavoro in Messico rimangono bassi e che c'è ancora spazio per gli aumenti, citando il successo del governo nell'aver tirato fuori 6.6 milioni di persone dalla povertà.

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Reazione delle Imprese e Rischio Inflattivo

Dall'altro lato, l'opinione delle imprese è nettamente opposta. Coparmex, uno dei principali gruppi di pressione, ha proposto un aumento molto più moderato, limitato a due punti percentuali sopra l'inflazione. A novembre, l'inflazione si attestava intorno al quattro percento. Il presidente di Coparmex, Juan Jose Sierra, ha avvertito che un aumento a due cifre, combinato con una crescita economica debole e l'introduzione graduale di una settimana lavorativa di quaranta ore, aumenterà i costi per i datori di lavoro.

Le conseguenze potrebbero essere gravissime, con il rischio concreto di chiusure aziendali e un aumento dell'occupazione informale. Cristian Barrientos, presidente di Walmart de México y Centroamérica (Walmex), ha già espresso preoccupazione agli investitori. Ha notato un consumo più cauto e previsto un forte impatto nei prossimi mesi a causa dei crescenti costi aziendali legati alle politiche salariali governative.

Visione degli Esperti e Prospettive Future

Non sono pochi gli economisti a mettere in guardia contro i limiti di questo modello. David Kaplan, specialista del mercato del lavoro alla Banca Interamericana per lo Sviluppo, ha dichiarato che oltre certi livelli l'aumento salariale diventa controproducente e danneggia i lavoratori stessi. Le negoziazioni per la definizione del nuovo salario si concluderanno all'inizio della prossima settimana, segnando il più forte tentativo di opposizione del settore privato alle direttive governative fino a questo momento.