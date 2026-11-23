JobPricing svela il crollo del potere d'acquisto in Italia. Ecco come settori, titoli di studio e regione influenzano gli stipendi dei giovani.

Il mercato del lavoro italiano presenta divari retributivi che ricordano una lotteria, dove il settore, l'azienda e la regione determinano più del talento individuale. Un recente report ha evidenziato come la trasparenza europea abbia rivelato disparità storiche, con stipendi di ingresso in Germania o nel Nord Europa superiori fino all'ottanta per cento rispetto a quelli italiani.

Il mercato italiano somiglia quasi a una lotteria dove la retribuzione si gioca su bivi radicali: a fare la differenza non sono solo impegno o talento, ma il settore di approdo, la mansione assegnata, la taglia dell'impresa e la regione di residenza, con dislivelli vertiginosi che a volte segnano l'intera carriera.

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Classifica Ocse e Dati Salariali Reali

Il Salary Outlook di JobPricing certifica che l'Italia scivola al ventitreesimo posto su trentaquattro Paesi Ocse per retribuzione media. Questo dato riflette un calo del quattro per cento del potere d'acquisto reale nell'ultimo decennio, un trend negativo in netto contrasto con il incremento del cinque per cento registrato in Germania nello stesso periodo.

I neolaureati che debuttano oggi sulla scena si scontrano con una piramide salariale molto schiacciata. La Retribuzione Annua Lorda media del privato si attesta a trentaduemilanovecentonovantuno euro, ma la situazione reale è meno rosea: il settantacinque per cento dei dipendenti non raggiunge la soglia dei trentacinquemila euro.

La quasi totalità della forza lavoro, pari al novantacinque per cento circa, resta sotto la soglia dei quarantamila seicentosettanta euro. La mediana salariale è ferma a trentunomiladodici euro, indicando che per la maggior parte dei lavoratori i compensi si concentrano in una fascia molto bassa rispetto alle medie teoriche.

Il Settore Determinante per la Retribuzione

Il primo bivio decisivo per qualsiasi professionista è quello del comparto di appartenenza, poiché a parità di impegno, il settore d'assunzione traccia un solco profondo e duraturo. Tra le trentaquattro industry monitorate da JobPricing, chi entra nel mondo delle banche e dei servizi finanziari viaggia su un altro pianeta.

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Questo settore registra una Retribuzione Annua Lorda media di quarantottomilacentocinquantaquattro euro, posizionandosi nettamente in testa. Seguono l'ingegneria, che offre quarantatremilaventotré euro, le telecomunicazioni con quarantunomilanovecentodiciassette euro e il settore farmaceutico con quarantamilanovecentosei euro.

Il club esclusivo dei compensi sopra i quarantamila euro include anche oil and gas con quarantamilatrecentotrentaquattro euro, le assicurazioni con trentanovemilanovecentocinquanta euro e la consulenza IT e software con trentanovemila seicentoquarantanove euro.

Al contrario, il panorama diventa desolante in altri ambiti. L'agricoltura indossa la maglia nera con appena ventiseimila seicentotrenta euro di Retribuzione Annua Lorda media, seguita dai servizi alla persona con ventottomila centotrè euro.

Anche la ristorazione e gli alberghi offrono compensi ridotti, attestandosi a ventotto mila trecentoquarantaquattro euro, mentre il turismo si ferma a ventinovemilanovecentonovantaquattro euro e l'edilizia a ventinovemila ottocentosessantatre euro.

Disparità tra Credito e Terra

Lo strappo tra il comparto creditizio e quello agricolo supera l'ottantuno per cento, traducendosi in una differenza assoluta di oltre ventunomila seicento euro lordi all'anno. Questa forbice retributiva è fortemente legata all'identikit della forza lavoro impiegata nei rispettivi settori.

La componente dirigente è determinante: nelle banche quasi un terzo del personale è quadro o dirigente, mentre nei campi gli operai superano il novantaquattro per cento dell'organico. Questo spiega la drastica differenza nei compensi totali del settore.

Il filtro dell'inquadramento fa davvero molta differenza nei compensi finali. I dirigenti di finanza e industria viaggiano stabilmente sopra i centodiciannovemila euro di Retribuzione Annua Lorda, staccando i colleghi di edilizia e servizi che guadagnano tra novantottomila e centosei mila euro.

Tra i quadri, i compensi gravitano attorno ai sessantamila euro nell'energia e nella finanza, scendendo a cinquantaseimila euro nel commercio e sotto i cinquantamila nelle attività agricole, confermando come il ruolo influenzi più del titolo di studio.

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Guadagni dei Giovani e Ritorino Studio

Un'altra sorpresa si cela nei livelli d'accesso dei giovani: per gli impiegati, i compensi spaziano tra i trentasettemila euro di energia e banche fino ai trentadue mila euro del terziario. Si crea così il paradosso per cui un impiegato energetico guadagna più di un quadro nei settori deboli.

Chiudono la classifica gli operai, la cui paga oscilla tra i ventinovemilatrecento euro del manifatturiero e il minimo di venticinquemila settecantotto euro dei campi. La partenza per chi esordisce è più compressa, con un'età tra i quindici e i ventiquattro anni.

In questa fascia di età la Retribuzione Annua Lorda media non supera i ventisette mila centoundici euro. Gli operai guadagnano ventimila ottocentonovantaquattro euro, mentre gli impiegati si attestano a ventinovemilanovecentotrentadue euro, dimostrando una crescita lenta ma costante.

Il quadro inizia a rischiarsi man mano che si acquisisce esperienza e anzianità di servizio. Tra i venticinque e i trentaquattro anni la busta paga sale a una media di ventinovemila novacentoventotto euro, un incremento del dieci virgola quattro per cento.

Questo periodo apre anche alle prime promozioni da quadro, con compensi che superano i cinquantaduemila euro. In generale, lo scarto tra la paga del debutto e quella della vigilia della pensione, nella fascia cinquantacinque-sessantacinque anni, è del trentadue virgola quattro per cento.

Il grosso della partita salariale si gioca nei primi dieci anni di carriera, dove si concentrano maggiormente gli avanzamenti di ruolo e di stipendio. Negli ultimi dieci anni, le retribuzioni under trentacinque sono cresciute più in fretta di quelle senior, con un aumento del ventotto virgola due per cento per i giovanissimi.

Lo studio ripaga i sacrifici, ma con un'importante avvertenza. Un laureato percepisce complessivamente quarantaduemila trecentosettantotto euro di Retribuzione Annua Lorda contro i trentamilanovecentonovantanove euro di un non laureato, un vantaggio del trentasei virgola sette per cento.

Tuttavia, il sistema tende a penalizzare la laurea triennale, trattandola come un titolo di serie B. Con trentacinquemila duecentosettantuno euro di Retribuzione Annua Lorda media, chi esce dal triennio guadagna appena duemilaquattrocento euro in più rispetto ai diplomati.

I diplomati, infatti, registrano una media di trentaduemila ottocentoventuno euro. Per questo, il portale Skuola.net ha messo a sistema le tante informazioni contenute nel report di JobPricing, per dare a tutti, specialmente ai giovani, una bussola per orientarsi nel complicato mercato del lavoro odierno.