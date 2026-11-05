Sale al potassio: 3 milioni di morti evitate contro le malattie cardiovascolari

Il sale arricchito con potassio può prevenire 3 milioni di decessi l'anno per cause cardiovascolari. Uno studio del George Institute analizza l'impatto globale sulla salute.

Una trasformazione semplice nelle abitudini culinarie di tutto il mondo potrebbe salvare milioni di vite ogni anno. Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nature Health dal George Institute for Global Health, sostituire il sale tradizionale con una variante arricchita di potassio è una delle strategie più efficaci per ridurre il carico globale delle patologie cardiovascolari. Questo intervento dietetico mirato potrebbe prevenire circa tre milioni di decessi e dieci milioni di nuovi casi di malattie renali e cardiache annualmente. La raccomandazione rappresenta un cambio di passo significativo nella sanità pubblica globale, offrendo una soluzione pratica a una delle principali cause di morte.

L'impatto globale sulla prevenzione delle morti

Le patologie cardiovascolari rimangono la prima causa di morte e disabilità a livello globale, causando almeno 19,2 milioni di decessi all'anno. L'introduzione del sale arricchito da potassio agisce come un moltiplicatore di salute pubblica, riducendo drasticamente questi numeri. Nella maggior parte dei Paesi analizzati, questo specifico intervento nutrizionale potrebbe persino evitare fino a un decesso per cause cardiovascolari su dieci. L'efficacia di questa alternativa risiede nella sua capacità di affrontare contemporaneamente due criticità alimentari molto diffuse che spesso vengono trattate separatamente.

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Un consumo eccessivo di sodio, unito a un apporto insufficiente di potassio, è la combinazione dannosa che si intende correggere. Passare a un sale arricchito di potassio permette di gestire entrambi questi problemi alimentari in un solo gesto quotidiano, offrendo notevoli benefici per la salute generale. Non si tratta semplicemente di ridurre un nocivo, ma di bilanciare attivamente la fisiologia del corpo. Il sale arricchito si ottiene sostituendo una parte del cloruro di sodio, l'ingrediente principale del classico sale da cucina, con il cloruro di potassio. Il risultato è un prodotto del tutto analogo al sale tradizionale per aspetto, sapore e modalità di utilizzo in cucina, facilitandone l'adozione su larga scala.

L'urgenza sanitaria e la pressione arteriosa

L'ipertensione arteriosa rappresenta un'emergenza sanitaria di portata globale, con un adulto su tre tra i 30 e i 79 anni che ne soffre. Questo dato si traduce in un totale di circa 1,4 miliardi di persone nel mondo che vivono con questa condizione, aumentando esponenzialmente il rischio di eventi cardiaci e ictus. Proprio per contrastare questi numeri allarmanti, nel 2025 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato ufficialmente l'uso del sale arricchito di potassio. Questa direttiva mira a ridurre la pressione arteriosa e contenere il rischio di patologie cardiache attraverso un'alternativa alimentare accessibile e sostenibile.

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Strategie differenziate e ruolo dell'industria

Per convertire questi dati statistici in risultati sanitari effettivi, sono necessari interventi differenziati in base al contesto geografico e alle specifiche abitudini di consumo di ogni regione. L'esperto Neal ha evidenziato l'importanza di adattare le strategie di promozione, tenendo conto di dove risieda la fonte principale di sodio nella dieta dei cittadini. La fonte di assunzione può variare drasticamente a seconda delle strutture economiche e delle abitudini culturali locali, richiedendo approcci mirati.

L'approccio cambia significativamente a seconda che il sale aggiunto provenga dall'uso domestico diretto o dai prodotti industriali. Il ricercatore conclude che per ottenere i massimi benefici dal passaggio a un sale arricchito con potassio è necessario il coinvolgimento dell'industria alimentare, specialmente in Europa e Nord America. In queste aree, oltre il 70% dell'apporto di sale deriva da alimenti industriali e pasti consumati al ristorante. Senza la partecipazione attiva di questi grandi produttori e del settore della ristorazione, l'impatto positivo sulla salute della popolazione rischierebbe di essere limitato a una piccola fascia di consumatori consapevoli, vanificando gran parte del potenziale salvavita globale.