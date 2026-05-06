Salernitana apre le porte dell'Arechi: Allenamento speciale con il Faiano e conferenza di Cosmi

L'U.S. Salernitana 1919 organizza un allenamento a porte aperte allo stadio Arechi insieme all'U.S. Faiano 1965, seguito da un incontro stampa con l'allenatore Serse Cosmi.

L'Unione Sportiva Salernitana 1919 ha ufficializzato un appuntamento di grande rilievo per i propri sostenitori e per l'intera comunità sportiva locale. Nella giornata di domani, giovedì 7 maggio, lo stadio Arechi aprirà i suoi cancelli per un evento speciale: un allenamento congiunto a porte aperte.

L'ospite d'onore per questa sessione di lavoro sarà l'U.S. Faiano 1965, una compagine che milita nel campionato di Promozione. Questo incontro non rappresenta soltanto un semplice esercizio tecnico-tattico, ma simboleggia un ponte gettato tra il calcio professionistico di alto livello e le realtà dilettantistiche che costituiscono la base fondamentale di ogni sistema sportivo.

Il calcio d'inizio della sessione è fissato per le ore 15:00, orario in cui i calciatori granata e i loro ospiti scenderanno sul manto erboso per confrontarsi in diverse fasi di gioco. Subito dopo la conclusione degli esercizi in campo, l'attenzione si sposterà verso la sala stampa, dove il tecnico Serse Cosmi incontrerà i rappresentanti dei media.

La conferenza stampa sarà l'occasione ideale per fare il punto della situazione sulla preparazione della squadra, analizzare gli obiettivi imminenti e rispondere alle domande dei giornalisti. La società ha predisposto un'organizzazione rigorosa per garantire l'efficienza degli spostamenti all'interno dell'impianto. Nello specifico, i giornalisti, i fotografi e le persone con disabilità potranno accedere allo stadio attraverso il varco 2.

Mentre i giornalisti troveranno il loro spazio naturale nella tribuna stampa, i fotografi e i visitatori con disabilità, accompagnati da un assistente, saranno accolti nella Tribuna Verde sud. Per poter partecipare, la stampa dovrà inviare una richiesta di accreditamento ufficiale tramite posta elettronica all'indirizzo dedicato entro le ore 13:00 di domani, sottolineando l'importanza della puntualità per la gestione dei flussi. Un aspetto cruciale comunicato dalla dirigenza riguarda il comportamento dei tifosi all'interno della struttura.

La Salernitana ricorda a tutti i sostenitori granata che, nonostante la natura aperta dell'evento, restano pienamente validi e obbligatori i regolamenti d'uso dell'impianto, analogamente a quanto avviene durante le partite ufficiali di campionato. In particolare, è stata posta una severa limitazione riguardo alla documentazione visiva: non sarà assolutamente consentito al pubblico registrare o trasmettere immagini in diretta delle fasi di lavoro in campo su alcuna piattaforma social o digitale.

Questa scelta è dettata dalla volontà della società di mantenere il controllo sulla riservatezza di alcuni aspetti tattici e, contemporaneamente, di offrire un prodotto di qualità superiore. Sarà infatti la società stessa a occuparsi della produzione video professionale, realizzando un montaggio accurato degli highlights dell'allenamento e della conferenza di Cosmi, che verranno poi distribuiti attraverso i canali ufficiali del club. L'iniziativa di aprire le porte dello stadio Arechi riflette una strategia di comunicazione trasparente e orientata al coinvolgimento della tifoseria.

Serse Cosmi, con la sua esperienza e il suo carisma, saprà sicuramente gestire l'interazione con il pubblico, trasformando un semplice allenamento in un momento di aggregazione sociale. Il legame tra la squadra e la città di Salerno è storicamente viscerale, e momenti come questo servono a rinsaldare un patto di fiducia reciproca.

Vedere i professionisti allenarsi insieme a una squadra di Promozione come il Faiano aggiunge un elemento di romanticismo al calcio moderno, ricordando a tutti che ogni grande carriera inizia dai campi provinciali. La gestione dell'evento, curata nei minimi dettagli dalla dirigenza, mira a evitare qualsiasi tipo di disordine, assicurando che l'entusiasmo dei fan non comprometta la serenità del lavoro tecnico.

In conclusione, l'appuntamento di domani si preannuncia come un evento imperdibile per chiunque ami i colori granata e voglia osservare da vicino le dinamiche di preparazione di una squadra che combatte per i propri obiettivi. Tra la disciplina dei regolamenti interni e la passione travolgente delle tribune, l'Arechi si prepara a vivere una giornata di sport puro, dove la tecnica di Cosmi e l'entusiasmo dei ragazzi del Faiano si incontreranno per celebrare la bellezza del calcio in ogni sua forma.

La precisione logistica richiesta per gli accreditamenti e il divieto di streaming diretto dimostrano come il club voglia professionalizzare ogni singolo aspetto della propria immagine pubblica, garantendo al contempo l'accessibilità per le categorie protette e i professionisti dell'informazione





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