Le azioni consegnate rappresentano il 12,41% del capitale e il 12,95% dei diritti di voto considerando le azioni proprie della banca tedesca.

Salgono di mezzo punto percentuale le adesioni all' Ops di UniCredit su Commerzbank nell'ultimo giorno dell'offerta. Le azioni consegnate rappresentano infatti il 12,41% del capitale e il 12,95% dei diritti di voto considerando le azioni proprie della banca tedesca.

Le altre esposizioni sono invariate, con l'esposizione potenziale complessiva che è pari al 55,59% del capitale e al 58% dei diritti di voto. L'obiettivo di UniCredit era di superare il 30% del capitale di Commerzbank. Venerdì saranno comunicati i dati definitivi che includeranno le adesioni da qui alla mezzanotte di oggi. Poi i termini saranno riaperti per due settimane.

In base all'ultimo aggiornamento le azioni consegnate rappresentano infatti il 12,41% del capitale e il 12,95% dei diritti di voto considerando le azioni proprie della banca tedesca. Invariate le altre esposizioni: al 26,77% gia' detenuto, si aggiunge il 3,22% tramite derivato regolabile con consegna fisica e il 13,19% legato a derivati con regolamento unicamente in contanti. L'esposizione potenziale complessiva e' quindi pari al 55,59% del capitale e al 58% dei diritti di voto.

Contando unicamente le azioni fisiche in possesso e le adesioni all'Ops la quota e' del 39,18%, sommando poi anche il derivato con regolamento fisico e' del 42,4%. L'obiettivo di UniCredit era di superare il 30% del capitale di Commerzbank. Venerdì saranno comunicati i dati definitivi che includeranno le adesioni da qui alla mezzanotte di oggi. Poi i termini saranno riaperti per due settimane





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