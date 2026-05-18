Salim El Koudri, 31enne di Ravarino, investito con l'auto e ferito sette persone in centro a Modena

Salim El Koudri, un 31enne di Ravarino originario del Marocco e cittadino italiano dal 2009, ha investito con l'auto e ferito sette persone in centro a Modena, quattro ancora gravi in Rianimazione. Successivamente, ha accoltellato chi ha tentato di immobilizzarlo. Dopo aver investito, ha inviato quattro email all'Università di Modena e Reggio Emilia, chiedendosi di lavorare come impiegato e insultando i cristiani. Successivamente, ha commesso altri reati, come minacce e possesso di armi.

Salim El Koudri , un 31enne di Ravarino originario del Marocco e cittadino italiano dal 2009, ha investito con l'auto e ferito sette persone in centro a Modena, quattro ancora gravi in Rianimazione.

Successivamente, ha accoltellato chi ha tentato di immobilizzarlo. Dopo aver investito, ha inviato quattro email all'Università di Modena e Reggio Emilia, chiedendosi di lavorare come impiegato e insultando i cristiani. Successivamente, ha commesso altri reati, come minacce e possesso di armi. Dopo essere stato arrestato, ha chiesto di fumare e di avere alcuni libri, tra cui una Bibbia, e di poter incontrare un sacerdote.

L'avvocato Giannelli ha chiesto informazioni sulla donna che ha perso le gambe, ma Salim El Koudri non ha potuto fornire informazioni precise. Secondo l'avvocato, il giovane non si è reso conto dell'accaduto e sembra in una situazione di confusione mentale. La procura di Modena ha dato l'incarico a un consulente di analizzare i dispositivi dell'indagato per indagare sulle sue frequentazioni e condotte.

Alcune donne ferite sono rimaste in condizioni gravi, ma altre due sono state estubate e una di esse è cosciente. Salim El Koudri è stato arrestato e domani ci sarà la convalida del fermo per strage e lesioni aggravate





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Salim El Koudri Ravarino Marocco Cittadino Italiano Investito Con L'auto Ferito Sette Persone Accoltellato Chi Ha Tentato Di Immobilizzarlo Email All'università Di Modena E Reggio Emilia Chiedendosi Di Lavorare Come Impiegato Inoltro Insulti Ai Cristiani Altri Reati Possesso Di Armi Investito In Centro A Modena Feriti Quattro Ancora Gravi In Rianimazione Accoltellato Chi Ha Tentato Di Immobilizzarlo Email All'università Di Modena E Reggio Emilia Chiedendosi Di Lavorare Come Impiegato Inoltro Insulti Ai Cristiani Altri Reati Possesso Di Armi Investito In Centro A Modena Feriti Quattro Ancora Gravi In Rianimazione Accoltellato Chi Ha Tentato Di Immobilizzarlo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Modena, Salvini su Salim El Koudri: “Arrestato criminale di seconda generazione”Meloni: 'Quanto successo a Modena è gravissimo, responsabile risponda fino in fondo sue azioni'

Read more »

Chi è Salim El Koudri, l'uomo che ha investito 8 persone a ModenaItaliano di seconda generazione, 31 anni e sottoposto in passato a cure psichiatriche: ecco chi è l'uomo dell'investimento di Modena.

Read more »

Chi è Salim el Koudri, l'uomo che ha falciato i pedoni a ModenaChi è Salim el Koudri, l'uomo che ha falciato i pedoni a Modena. Leggi sul sito del TgLa7

Read more »

Presidente Mattarella e Meloni visitano feriti di Modena, incontrano uomini che bloccavano il 31enne El KoudriIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono andati insieme a Modena e a Bologna, per visitare le persone ferite da un’auto in centro a Modena. Le persone che erano state portate in ospedale sono otto, tre delle quali sono state dimesse già domenica mattina. Quattro invece sono ferite in modo grave, tra cui due donne a cui sono state amputate le gambe.

Read more »