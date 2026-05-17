Salim El Koudri accoltellato da due cittadini egiziani prima di essere arrestato

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Venti chilometri appena tra Ravarino e la zona pedonale di Modena. Ancora non sappiamo però da dove sia partito ieri pomeriggio con la macchina bianca Salim El Koudri , cittadino italiano di 31 anni, genitori marocchini, nato a Seriate, nella bergamasca, e da 26 anni nel paese del modenese.

Sappiamo che chi l’ha rincorso e fermato mentre scappava non ha pensato due volte ai pericoli che correva. Prima Luca Signorelli, che lo ha steso sul marciapiede, raggiunto subito da due cittadini egiziani, Osama Shalaby e il figlio Mohammed, che lo hanno aiutato a disarmare El Koudri, insieme a Fabrizio Gallanza, per caso a Modena. Signorelli è rimasto comunque leggermente ferito: "Potevo essere falicato prima e poi accoltellato" ha detto.

Gli applausi all’ospedale di Modena È arrivato anche lui, tra gli applausi, all’ospedale di Modena, convocato per ricevere i complimenti del capo dello Stato e della premier Meloni. Più riservato Gallanza, che ha evitato i microfoni. I due egiziani, anche loro invitati, non hanno fatto in tempo a raggiungere la zona. Il profilo di Salim El Koudri Salim El Koudri si è avvalso della facoltà di non rispondere: si sa che non era sotto l’effetto di alcol o droga.

Una vita solitaria in questa casa di Ravarino, la ricerca di lavoro dopo gli studi universitari di Economia e anche un percorso interrotto con il Centro di igiene mentale di Castelfranco Emilia, dove era in cura fino a due anni fa per un disturbo schizoide della personalità. Le indagini della Digos Ieri sera la sua casa è stata perquisita dalla Digos, analizzati a fondo i dispositivi informatici.

Nessuna traccia di contatti con formazioni terroristiche e la società Meta ha fatto sapere che i contenuti che aveva cancellato non avevano carattere jihadista: alcuni avevano contenuti sessuali o comunque giudicati inappropriati. È solo l’inizio di un’indagine non semplice: ieri pomeriggio El Koudri ha cercato di investire e uccidere il maggior numero di persone. Il vertice in prefettura Nel pomeriggio il vertice in prefettura con il capo della Polizia Pisani e il ministro dell’Interno Piantedosi. Suo l’ultimo punto sull’inchiesta.

"Il caso psichiatrico non sminuisce la gravità, ma è importante saperlo... " ha detto il ministro dell’Interno. Le accuse e il fermo in carcere El Koudri è in stato di fermo nel carcere di Modena. La sua avvocata non avrebbe ancora avuto accesso al fascicolo aperto dal pm Luca Masini per i reati di strage e lesioni aggravate. La prossima settimana è previsto l’interrogatorio di convalida





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