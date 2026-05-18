Salim El Koudri, il 31enne di origine bergamasche, fa tre richieste in carcere

Salim El Koudri, un 31enne di origine bergamasche e figlio di genitori marocchini, ha fatto tre richieste in carcere attraverso l’avvocato che lo assiste, Fausto Giannelli. Il 31enne ha chiesto un pacchetto di sigarette, una Bibbia e poter parlare con un prete.

INVIATA A MODENA. Dalla sua cella nel carcere di Modena Salim El Koudri fa tre richieste, tramite l’avvocato che lo assiste Fausto Giannelli. Vorrebbe un pacchetto di sigarette, una Bibbia e poter parlare con un prete.

«Io sono pronto ad incontrarlo», risponde subito Monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena e vice presidente Cei. «Cosa gli direi? Innanzitutto, ascolterei lui». Il 31enne, di origine bergamasche e figlio di genitori marocchini, sabato pomeriggio si è lanciato con una Citroen grigia a tutta velocità sulla via Emilia, attentando alla vita di tantissimi cittadini.

Da quel giorno è in isolamento nell’istituto penitenziario, accusato di strage e lesioni aggravate dall’uso di arma. Dopo essere rimasto chiuso nel silenzio per ventiquattro ore, ha espresso dei bisogni che appaiono singolari perché, da quanto ha raccontato chi lo conosce, Salim non è credente. Non andava in moschea, non faceva il Ramadan. A differenza della sua famiglia, non frequentava neanche la comunità islamica locale di Ravarino, il paese dove viveva.

Non risulta battezzato e neppure un praticante cattolico. Eppure, appena ne ha la possibilità, non chiede di incontrare i genitori, la sorella o qualche amico, ma pare cercare un conforto spirituale. Sarebbe un bel passo in avanti se davvero il ragazzo, dopo quello che ha fatto, cercasse un aiuto nella fede. Un ferito nel cuore della città e di tutti i cittadini.

Una violenza insensata che si è abbattuta su persone innocenti. Come Chiesa siamo vicini alle vittime e alle loro famiglie e cerchiamo di sostenere l’azione di tutti coloro che credono nella pace, non solo a livello geopolitico, ma anche a livello civile. È una comunità parecchio unita e l’ha dimostrata. Tra i cittadini c’è il desiderio di ricominciare e ripartire.

Ho fatto crescere il senso di insicurezza tra le persone. Io l’ho misurata già ieri nelle nostre parrocchie, dove si è pregato per le vittime, per i loro familiari e per la pace. E poi l’abbiamo misurata anche nella grande manifestazione che c’è stata in piazza Grande. Tanto dolore.

Ma anche molta vicinanza a chi è rimasto ferito. E c’è preoccupazione, un certo senso di smarrimento. Il luogo dove quel ragazzo si è lanciato sulle persone è il cuore della città, è l’emblema della distrazione del sabato e della domenica, dove la gente passeggia tenendo i bambini per mano. Modena, il militare-eroe: Così ho salvato la donna che ha perso le gambe. Passavo di lì per caso con il laccio emostatic





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