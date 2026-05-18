Salim El Koudri, l'investitore di Modena, convalida del fermo e udienza davanti al Gip

Salim El Koudri, un 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, è atteso oggi presso il Gip per la convalida del suo fermo. Durante l'udienza, potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere. Diverse notizie raccolte da Agenzia ANSA forniscono approfondimenti sulle motivazioni e conseguenze dei fatti di sabato 16 luglio.
Sarà oggi la convalida del fermo di Salim El Koudri , il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio , a Modena .
Nel corso dell'udienza davanti al Gip, l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio con i pubblici ministeri. Per approfondire, Agenzia ANSA ha raccolto diverse notizie, tra cui: - Mattarella e Meloni dai feriti, El Koudri non risponde ai pm - Notizie - Ansa.it - Un vicino di casa dell'assalitore: 'La religione non c'entra.
Dall'impatto alle testimonianze, i video da Modena - Notizie - Ansa.it - Chi è Salim El Koudri, l'investitore di Modena - Notizie - Ansa.it - E' stato in cura psichiatrica. Le indagini e i post cancellati (ANSA) - La giornata di ieri Modena è scesa in piazza contro la paura: 'Uniti si vince l'odio'. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno visitato le persone investite.
- 'L'eroe' Signorelli: 'Ho fatto vedere che l'Italia non è morta' - Notizie - Ansa.it - 'Nessuna paura', due egiziani tra gli eroi di Modena - Notizie - Ansa.it - La Lega: 'Revoca del soggiorno per chi delinque'. Tajani: 'Era italiano' - Notizie - Ansa.it - Scontro nel governo su El Koudri. Meloni cancella la visita a Cipro e vola a Modena (ANSA)
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