Salim El Koudri, l'investitore di Modena, convalida del fermo e udienza davanti al Gip

Salim El Koudri, un 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, è atteso oggi presso il Gip per la convalida del suo fermo. Durante l'udienza, potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere. Diverse notizie raccolte da Agenzia ANSA forniscono approfondimenti sulle motivazioni e conseguenze dei fatti di sabato 16 luglio.

Sarà oggi la convalida del fermo di Salim El Koudri , il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio , a Modena .

Nel corso dell'udienza davanti al Gip, l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio con i pubblici ministeri. Per approfondire, Agenzia ANSA ha raccolto diverse notizie, tra cui: - Mattarella e Meloni dai feriti, El Koudri non risponde ai pm - Notizie - Ansa.it - Un vicino di casa dell'assalitore: 'La religione non c'entra.

Dall'impatto alle testimonianze, i video da Modena - Notizie - Ansa.it - Chi è Salim El Koudri, l'investitore di Modena - Notizie - Ansa.it - E' stato in cura psichiatrica. Le indagini e i post cancellati (ANSA) - La giornata di ieri Modena è scesa in piazza contro la paura: 'Uniti si vince l'odio'. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno visitato le persone investite.

- 'L'eroe' Signorelli: 'Ho fatto vedere che l'Italia non è morta' - Notizie - Ansa.it - 'Nessuna paura', due egiziani tra gli eroi di Modena - Notizie - Ansa.it - La Lega: 'Revoca del soggiorno per chi delinque'. Tajani: 'Era italiano' - Notizie - Ansa.it - Scontro nel governo su El Koudri. Meloni cancella la visita a Cipro e vola a Modena (ANSA)





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Salim El Koudri Strage Lesioni Aggravate Udienza Gip Convalida Del Fermo Fatti Di Sabato 16 Luglio Modena Mattarella Meloni Feriti Video Religione Dislaceri Permessi Di Soggiorno Lega Tajani Salvini Visita A Cipro Scontro Nel Governo Modena Feriti Video Religione Dislaceri Permessi Di Soggiorno Lega Tajani Salvini Visita A Cipro Scontro Nel Governo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Modena, Salvini su Salim El Koudri: “Arrestato criminale di seconda generazione”Meloni: 'Quanto successo a Modena è gravissimo, responsabile risponda fino in fondo sue azioni'

Read more »

Chi è Salim El Koudri, l'uomo che ha investito 8 persone a ModenaItaliano di seconda generazione, 31 anni e sottoposto in passato a cure psichiatriche: ecco chi è l'uomo dell'investimento di Modena.

Read more »

Chi è Salim el Koudri, l'uomo che ha falciato i pedoni a ModenaChi è Salim el Koudri, l'uomo che ha falciato i pedoni a Modena. Leggi sul sito del TgLa7

Read more »

Auto sulla folla a Modena, chi è l'investitore Salim el KoudriL'uomo, originario della provincia di Bergamo, è laureato in Economia e risiede in provincia di Modena

Read more »