Salis, ambizioni nazionali o ruolo di "federatrice"? Il "campo largo" discute il futuro del centrosinistra

Le recenti dichiarazioni della sindaca di Genova, Silvia Salis, in un'intervista a Bloomberg, hanno riacceso il dibattito politico su un suo possibile ruolo di leader nazionale. Mentre Salis smentisce l'intenzione di partecipare alle primarie del centrosinistra, alcune sue affermazioni lasciano intravedere ambizioni per la guida della coalizione. La sua figura, considerata trasversale e capace di unire diverse anime politiche, è vista da alcuni come l'ideale per contrastare Giorgia Meloni, mentre altri sottolineano i rischi di una candidatura diretta alle primarie per la sua carriera politica.

L'intervista della sindaca di Genova, Silvia Salis , a Bloomberg ha riacceso il dibattito politico su un suo possibile futuro come leader nazionale, alimentando le speculazioni all'interno del cosiddetto " campo largo " del centrosinistra. Da tempo si discute della possibilità che Salis si candidi alle primarie del centrosinistra o come candidata unitaria per sfidare Giorgia Meloni alle prossime elezioni nazionali.

Tuttavia, Salis ha ripetutamente negato l'intenzione di partecipare alle primarie, pur lasciando trasparire, con una certa cautela, ambizioni riguardo alla guida della coalizione. La sua capacità comunicativa efficace e il suo profilo, considerato da molti leader come quello ideale per unire il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e persino i partiti centristi come Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda, la rendono una figura di spicco. Il "campo largo" l'ha già sostenuta unito nella sua candidatura a Genova. Salis, ex sportiva e dirigente del CONI, viene vista come una candidata ideale anche perché non appartiene a nessun partito. Alla domanda sulle somiglianze con la premier, ha replicato: "No, mi chiamo Silvia. Ma sì, sono una madre, sono cristiana e sono anche sposata. Ho spuntato tutte le caselle". La sua dichiarazione a Bloomberg, sebbene commentata diffusamente, mostrava una Salis apparentemente pronta a candidarsi, ma la sua risposta originale era più cauta: "È interessante e mi lusinga", ha detto riguardo a una candidatura, aggiungendo che "di fronte a una richiesta unitaria non posso dire che non la prenderei nemmeno in considerazione, sarebbe una bugia". Nonostante ciò, Salis ha precisato che i modi più naturali per arrivare alla guida della coalizione sarebbero una votazione interna al PD, o una competizione diretta con Elly Schlein (PD) e Giuseppe Conte (M5S) nelle primarie. Se Salis non intende partecipare a queste primarie, la sua risposta alla richiesta di guidare il "campo largo" si configura come un rifiuto, un "no" che ripete da mesi, da quando politici come Matteo Renzi hanno iniziato a corteggiarla. Renzi, che condivide con Salis l'esperienza di sindaco di una grande città e posizioni simili su diverse questioni, vede in lei una figura capace di attrarre l'elettorato moderato di centrosinistra, disaffezionato dalle posizioni più radicali di Schlein e Conte. Si vocifera anche che Renzi le abbia messo a disposizione il suo spin doctor, un esperto di comunicazione politica. Conte, che dal 2021 punta a guidare il "campo largo", avrebbe a sua volta un vantaggio dalla candidatura di Salis; infatti, se lei partecipasse alle primarie, potrebbe sottrarre voti a Schlein, aumentando le possibilità di Conte. Tuttavia, candidarsi alle primarie rappresenta un rischio per Salis: in caso di sconfitta, non solo vedrebbe compromesse le sue ambizioni nazionali, ma anche la sua carriera da sindaca, tornando a Genova dopo un tentativo fallito a meno di un anno dall'elezione. La sua ambizione, piuttosto, sembra essere quella di diventare una "federatrice" del centrosinistra, una figura in grado di unire partiti con posizioni divergenti. Questo ruolo, ciclicamente riemergente nel centrosinistra, è al momento improbabile per Salis, dato che né Schlein né Conte intendono farsi da parte, preferendo piuttosto le primarie





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