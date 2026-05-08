La presidente della Georgia, Salome Zourabichvili, si impone come voce della resistenza filo-europea contro l’influenza russa, mentre la Biennale di Venezia riapre il dibattito sul ruolo della cultura in tempo di guerra. La Georgia affronta una guerra culturale contro Mosca, con proteste e riforme che minano i legami con l’UE.

A Venezia, la Biennale riapre il dibattito sul ruolo della cultura in tempo di guerra, con particolare attenzione alla presenza della Russia . In questo contesto, emerge la figura di Salome Zourabichvili , presidente della Georgia ed ex diplomatica, che rappresenta una delle voci più forti della resistenza filo-europea del Paese.

Nata in Francia da una famiglia georgiana fuggita dall’occupazione sovietica, Zourabichvili ha ricoperto il ruolo di ministra degli Esteri e negli ultimi anni si è distinta per la sua opposizione al governo georgiano, accusato di deriva autoritaria e di avvicinamento a Mosca. Ha denunciato le leggi di ispirazione russa introdotte in Georgia, contestato le elezioni parlamentari del 2024, definite "rubate", e sostenuto le proteste di piazza a Tbilisi contro l’influenza del Cremlino.

Per comprendere il peso politico di Zourabichvili, si può fare riferimento a Kolchoz, il libro recentemente pubblicato da Adelphi e scritto da suo cugino Emmanuel Carrère, in cui viene descritta come la "Giovanna d’Arco" della Georgia nei momenti più difficili della sua storia recente. La presenza della Russia alla Biennale solleva interrogativi sulla neutralità dell’arte e della cultura in tempo di guerra.

Secondo Zourabichvili, la Russia ha storicamente utilizzato la cultura come strumento di guerra, sia durante l’epoca imperiale che sovietica. Un esempio è l’occupazione della Georgia nel 1801, quando la Russia abolì la lingua e la storia georgiana, cancellando persino gli affreschi nelle chiese. Questo approccio ideologico considera la cultura come un’arma per combattere altre nazioni e identità. Durante il periodo sovietico, la cultura indipendente era completamente abolita, tranne il folklore, che veniva tollerato come una forma di pseudo-cultura.

Mentre a Venezia si discute dell’arte russa e si accusa di censura chi si oppone all’apertura del padiglione di Mosca, in Georgia alcuni artisti sono stati condannati al carcere per aver protestato contro Mosca, tra cui un famoso cantante lirico che dovrà scontare sette anni di prigione. La guerra contro la cultura e l’educazione in Georgia è evidente anche nella riforma dell’istruzione, ispirata al modello russo, che taglia i legami con l’Unione Europea, Erasmus e gli scambi culturali con le università europee.

Dopo oltre 500 giorni di proteste a Tbilisi, i manifestanti continuano a chiedere cambiamenti. La resistenza georgiana è stata paragonata a quella ucraina, con la Georgia che difende il proprio territorio e la propria identità contro l’influenza russa. Zourabichvili sottolinea che l’Ucraina sta dimostrando maggiore resilienza e capacità di innovazione nella guerra, mentre la Russia mostra segni di debolezza, come dimostrato dalla mancanza di leader esterni alla Parata del 9 maggio.

Secondo Zourabichvili, l’Europa e il mondo culturale, come la Biennale, sottovalutano il potere dell’offensiva culturale della Russia. Le istituzioni culturali vivono in un mondo ideale in cui la cultura è associata alla pace, ma la realtà è diversa: la Russia utilizza la cultura come arma e il mondo culturale non ne è consapevole





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