Salone del Libro: informazioni sul bilancio positivo e aumento degli abbonamenti

L'edizione 2026 del Salone del Libro ha concluso con un successo. L'evento ha visto una forte partecipazione di giovani lettori e lettrici, soprattutto con il Romance Pop Up che ha avuto un'ottima popolarità. Inoltre, l'evento ha riscontrato un grande successo per gli editori, con una crescita significativa delle prenotazioni e un aumento degli abbonamenti.

Il Salone del Libro ha raccolto 254.000 visitatori nella sua XXXVIII edizione dal 14 al 18 maggio, rispetto ai 231.000 del 2025. L'evento ha riguardato un 63% di persone con meno di 40 anni, un 24% con meno di 25 anni e 34.500 presenze della comunità scolastica, numero mai raggiunto prima.

I 1.100 appuntamenti del Salone Off hanno attirato 50.000 persone. L'evento ha registrato un bilancio positivo per gli editori, con un aumento delle prenotazioni con l'aumento degli abbonamenti. La prossima edizione partirà il 13 maggio, mentre il Lazio ospiterà l'evento e la letteratura catalana sarà l'ospite d'onore. Il Romance Pop Up ha avuto un grande successo nelle due giornate di programmazione, con 6.500 visitatrici e visitors con oltre 30.000 copie di libri firmati





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