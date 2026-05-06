Salone del Risparmio 2026: Geopolitica, Intelligenza Artificiale e il Futuro dell'Economia Europea

Un'analisi dettagliata della seconda giornata del Salone del Risparmio 2026, focalizzata sulle sfide dell'autonomia strategica europea, l'impatto dell'IA e le nuove dinamiche del potere globale.

Il Salone del Risparmio 2026 si conferma come l'evento di riferimento per l'analisi dei mercati finanziari e delle tendenze macroeconomiche globali. La seconda giornata, fissata per mercoledì 6 maggio presso l'Allianz MiCo di Milano e accessibile in streaming tramite la piattaforma FR|Vision, si propone di esplorare le complesse interazioni tra geopolitica, autonomia strategica dell'Unione Europea e l'ascesa dell'intelligenza artificiale.

In un mondo caratterizzato da una volatilità crescente e da una ridefinizione costante dei rapporti di forza tra le grandi potenze, l'obiettivo dell'evento è quello di fornire agli investitori, ai gestori di fondi e agli analisti gli strumenti necessari per interpretare i segnali provenienti dal contesto internazionale e tradurli in strategie di investimento efficaci e sostenibili. La partecipazione di figure di spicco della politica, dell'economia e della finanza sottolinea l'importanza di un approccio multidisciplinare per comprendere le nuove geometrie del potere globale.

La mattinata si aprirà con un focus approfondito sulla capacità dell'Europa di navigare in acque turbolente. La conferenza organizzata da UBS, che vedrà il contributo di Paolo Gentiloni e Silvia Berzoni, si concentrerà sul tema dell'autonomia strategica e della competitività europea. Questo dibattito è fondamentale in un'epoca in cui la dipendenza da fornitori esterni di energia e tecnologie critiche è diventata un rischio sistemico.

Parallelamente, Janus Henderson Investors proporrà una riflessione sullo scacchiere geo-economico globale, con l'intervento di Gianluca Serafini, Carlo Bastasin e Federico Pons, analizzando come le prossime mosse dei principali attori mondiali possano influenzare i flussi di risparmio e le dinamiche dei mercati. Non mancherà una prospettiva critica grazie a Pictet Asset Management, che con la sessione Geopolitically Incorrect cercherà di scardinare i pregiudizi comuni attraverso l'analisi di Paolo Paschetta, Federico Rampini e Dario Fabbri.

A completare il quadro mattutino, Allianz Global Investors metterà al centro del confronto l'equilibrio tra Stati Uniti e Cina, un asse che determina gran parte delle fluttuazioni economiche globali, con il supporto di esperti come Giulio Tremonti, Giuliano Noci, Enzo Corsello e Mariangela Pira. Il programma pomeridiano sposterà l'attenzione verso l'impatto concreto delle tensioni internazionali sull'economia reale. T. Rowe Price organizzerà l'incontro intitolato Non sono affari nostri!

, dove Carlo Cottarelli, Donato Savatteri e Federico Domenichini discuteranno di come il confine tra dinamiche politiche e ricadute economiche sia diventato quasi invisibile. In un mondo interconnesso, ogni scontro diplomatico o conflitto regionale ha ripercussioni immediate sulle catene di approvvigionamento e sui costi di produzione.

Contemporaneamente, Amundi Investment Solutions e Morgan Stanley Investment Management approfondiranno le visioni strategiche per l'Europa e gli scenari globali, con interventi di Alec Ross, Andrea Binelli, Monica Defend, Paolo Ciocca, Domenico Siniscalco e Niccolò Rabitti. Un aspetto cruciale della giornata sarà l'integrazione tra finanza e tecnologia.

Franklin Templeton esplorerà il mondo della blockchain e della tokenizzazione dei digital asset con Giuliana Borello e Gianluca Maione, mentre Sella SGR, con Mario Romano e Antonio Cesarano, analizzerà le nuove connessioni e le geometrie variabili che stanno emergendo nel panorama finanziario moderno. La giornata culminerà con una riflessione di ampio respiro organizzata da Assogestioni.

La tavola rotonda dedicata alla crescita e alla competitività europea nell'era dell'intelligenza artificiale vedrà la partecipazione di Giovanni Sandri, Fabio Pammolli, Stefano Barrese e Alvise Biffi. Questo appuntamento rappresenta il punto di sintesi dell'intera giornata, poiché l'intelligenza artificiale non è vista solo come un'innovazione tecnologica, ma come una leva strategica per l'industria e la finanza.

Il dibattito si concentrerà sulla capacità del sistema continentale di non restare a guardare mentre Stati Uniti e Cina accelerano lo sviluppo di queste tecnologie, cercando invece di trasformare l'IA in un motore di crescita economica e di efficienza produttiva. In conclusione, il Salone del Risparmio 2026 si pone come un osservatorio privilegiato per chiunque voglia comprendere come le trasformazioni geopolitiche e tecnologiche stiano ridisegnando le regole del gioco finanziario, offrendo una visione d'insieme che unisce l'analisi tecnica alla visione politica





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