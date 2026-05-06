Salone del Risparmio: L'evento di Riferimento per l'Industria del Risparmio Gestito in Europa

La XVI edizione del Salone del Risparmio, organizzata da Assogestioni, si apre a Milano con un modello phygital innovativo, focalizzandosi su liquidità, crescita e cultura finanziaria.

La XVI edizione del Salone del Risparmio ha dato ufficialmente il via alle sue attività, consolidando ulteriormente la propria posizione di evento cardine per l'intera industria del risparmio gestito a livello europeo.

L'apertura è stata caratterizzata da una partecipazione massiccia, con oltre 7.900 presenze che testimoniano l'importanza strategica di questo appuntamento. Di questo totale, circa 1.600 professionisti e appassionati hanno preferito collegarsi in streaming tramite la piattaforma FR|Vision, evidenziando una tendenza ormai consolidata verso l'ibridazione degli eventi professionali.

La manifestazione, ideata e coordinata da Assogestioni, si svolge presso l'Allianz MiCo di Milano, un centro congressuale che offre lo spazio e la tecnologia necessari per ospitare un numero così elevato di operatori, autorità e investitori. L'obiettivo principale di questa edizione è creare un ponte tra le diverse anime del settore, favorendo un dialogo aperto e costruttivo tra chi gestisce i capitali e chi deve decidere come allocarli in un contesto economico sempre più volatile e complesso.

Il cuore pulsante dell'evento è rappresentato dal tema scelto per l'edizione 2026: 'Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita'. Questo slogan non è soltanto un titolo, ma un vero e proprio manifesto programmatico che mira a stimolare l'economia reale attraverso un utilizzo più efficiente e dinamico della liquidità disponibile. Il programma della seconda giornata, prevista per mercoledì 6 maggio, è strutturato per affrontare le sfide più urgenti del panorama contemporaneo attraverso tre filoni principali.

Il primo riguarda gli scenari globali, dove l'intersezione tra tensioni geopolitiche e l'avvento dell'intelligenza artificiale ridefinisce costantemente le strategie di investimento. L'AI non è più vista solo come uno strumento di ottimizzazione tecnica, ma come un catalizzatore di cambiamento che influenza la gestione del rischio e l'analisi predittiva. Il secondo filone si concentra sui mercati privati e sul loro legame indissolubile con l'economia reale, esplorando come il capitale privato possa sostenere l'innovazione e lo sviluppo industriale.

Infine, l'attenzione si sposta sulla previdenza complementare e sui nuovi linguaggi della consulenza, riconoscendo che la comunicazione tra consulente e cliente deve evolversi per diventare più trasparente, empatica e accessibile, adattandosi alle esigenze di nuove generazioni di risparmiatori. Un elemento di assoluta innovazione è rappresentato dalla dimensione phygital, un termine che fonde la presenza fisica con l'esperienza digitale. L'integrazione di FR|Vision, che fa parte dell'ecosistema editoriale di FocusRisparmio, ha permesso di superare i limiti spaziali dell'Allianz MiCo.

Trasmettendo in diretta tutte le conferenze e rendendole disponibili on demand, l'organizzazione ha garantito che i contenuti di alto valore scientifico e professionale raggiungessero un pubblico molto più vasto, includendo chi non ha potuto recarsi fisicamente a Milano. Questo approccio non solo amplia la platea, ma democratizza l'accesso alle informazioni finanziarie di alta qualità, trasformando un evento di tre giorni in un archivio di conoscenze fruibile nel tempo.

La capacità di alternare interventi istituzionali a panel d'industria in 14 sale diverse contemporaneamente dimostra l'ambizione del Salone del Risparmio di coprire ogni possibile angolo della finanza moderna, offrendo approfondimenti che spaziano dalla macroeconomia alla microgestione del portafoglio. La conclusione della manifestazione, prevista per giovedì 7 maggio, segna un momento di particolare importanza sociale e formativa.

Come avviene tradizionalmente, l'ultima giornata è dedicata non solo agli addetti ai lavori, ma è aperta a un pubblico eterogeneo composto da risparmiatori, famiglie e studenti. Questa scelta riflette la vocazione educativa di Assogestioni, che considera la diffusione della cultura finanziaria come un pilastro fondamentale per la crescita del Paese.

In un'epoca caratterizzata da una sovrabbondanza di informazioni spesso contrastanti, fornire strumenti di analisi corretti e basi teoriche solide ai cittadini è essenziale per prevenire errori di investimento e promuovere una gestione consapevole del patrimonio familiare. Il palinsesto finale è studiato per tradurre concetti complessi in un linguaggio comprensibile, abbattendo le barriere tra l'alta finanza e il risparmiatore comune.

Attraverso questo dialogo inclusivo, il Salone del Risparmio chiude il suo ciclo non solo come fiera di settore, ma come un vero e proprio laboratorio di cittadinanza finanziaria, capace di influenzare positivamente le abitudini di risparmio e investimento delle future generazioni





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