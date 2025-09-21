Salone Nautico: Innovazione e Solidarietà nel Settore della Nautica e lo Sport che Unisce

Il Salone Nautico Internazionale celebra l'innovazione con le start-up promettenti e unisce sport e solidarietà. Presentate nuove soluzioni tecnologiche e l'impegno di Sport e Salute nel promuovere lo sport come strumento di unione sociale.

Roma, 21 set. (Adnkronos) - Il Salone Nautico Internazionale, giunto alla sua 65° edizione, conferma il suo ruolo di motore dell'innovazione, con un focus particolare sulle start-up più promettenti del settore. L'evento 'Start-Up e PMI innovative nella nautica', promosso da Confindustria Nautica in collaborazione con l'Agenzia Ice, ha visto la presentazione di 12 progetti imprenditoriali, tra cui dieci selezionati da Confindustria Nautica e Ice, e due start-up innovative.

Le tematiche affrontate spaziano dalla progettazione di imbarcazioni modulari per la pulizia delle acque, alla produzione di idrogeno verde, fino all'utilizzo di rivestimenti sostenibili e innovativi, prodotti interamente in Italia, che sostituiscono la pelle animale con sottoprodotti agricoli locali. Un elemento chiave è la digitalizzazione del ciclo di vita delle imbarcazioni, con la creazione di un 'passaporto digitale' per ogni imbarcazione.\Alessandro Gianneschi, vicepresidente di Confindustria Nautica, ha sottolineato l'importanza della componentistica nautica e delle imbarcazioni Made in Italy, definendoli un'eccellenza del settore. Ha evidenziato come l'innovazione sia fondamentale per affrontare le sfide future, ottimizzare i processi produttivi e dare un ulteriore impulso alla crescita del settore. Inoltre, il Salone Nautico ha accolto un equipaggio speciale, proveniente da Catania, che ha portato una testimonianza di mare, speranza e solidarietà. L'iniziativa 'L'oncologia incontra il mare', organizzata dal reparto di oncologia dell'Ospedale Cannizzaro di Catania, in collaborazione con Acto Sicilia e la Lega Navale Italiana, ha visto la partecipazione di pazienti oncologici, caregiver, medici, operatori sanitari, insieme ai figli di pazienti e professionisti della salute. La Federazione Italiana Vela ha presentato il progetto 'Velando' e la IX edizione della Regata dell’Accademia navale, in programma dal 25 aprile al 3 maggio 2026. La manifestazione si è conclusa con la presentazione del libro “Un sogno chiamato Wally”, l'autobiografia di Luca Bassani, imprenditore e progettista che ha rivoluzionato la nautica moderna con il marchio Wally.\Sport e Salute presenta una nuova identità visiva, segnando un momento di profonda evoluzione. Il nuovo logo, sviluppato con l'agenzia di branding Cba Italy, rappresenta l'anima del lavoro dell'ente, focalizzato sul portare lo sport in luoghi dove può fare la differenza, come territori, scuole e quartieri. Il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, ha sottolineato l'importanza di unire, includere e creare comunità forti attraverso lo sport, definendolo un linguaggio universale che costruisce relazioni e connette comunità. L'Amministratore Delegato, Diego Nepi Molineris, ha ribadito la missione di sviluppare e promuovere lo sport come forma di educazione permanente al bene, sottolineando l'importanza di costruire insieme. Il nuovo logo simboleggia una comunità viva, inclusiva e in movimento, con l'obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti, un motore di benessere, identità, incontro e futuro





