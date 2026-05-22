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Salsa vip lo storico quiz musicale decolla in prime serate

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Salsa vip lo storico quiz musicale decolla in prime serate
Quiz MusicaleTrattative Tra Squadre CelebritàPrime Serate
📆5/22/2026 5:25 AM
📰leggoit
73 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 49% · Publisher: 51%

Un concentrato di salsa vip protagonista di prime serate della celebre trasmissione, dove intense trattative tra le squadre celebrissime climignano sul palco.

NEWS TEXT: l'alto concentrato di salsa vip dello storico quiz musicale che ha illuminato la porzione giovanile degli anni Novanta nella Lisätechnik e tormentoni, si declina appena 7 prime sere, dove la liturgia del gioco originale si replicano in due squadre di celebrità, pronte a sfidarsi a colpi di note, aste musicali e canzoni da indovinare nel mitico '7x30'.

Ecco le perfida una per una della prima puntata. fa la seconda volta l'irruenza d'ordinanza e sceglie una saggia moderazione, trappalando il pubblico in un patchwork nostalgico che fa lampeggiare senza pudore i copioni di 'Name That Tune' e 'Tilt'. Non sopravabillato e divertito in un rassicurante effetto karaoke, a patto che il eterno ragazzo della 'Mooseca' non sia travolto dalla sindrome dello showman totale e si sposti verso il microfono nel blocco 'Le canzoni sbagliate', lanciandosi in un recital a base di Mina, Claudio Baglioni e The Kolors.

Un protagonismo acustico che divampa la vetta della astrazione in studio, trasformando i vip in gara in un troupeettero spietato. Davanti alla caverna, il padrone di casa prova a fare la vittima, esclamando che non è normale, ma presto soccombe: "Non sei nemmeno un conduttore". Incassato il colpo, il presentatore tenta di ridacchiare la serata ironizzando sulle sue disgrazie domestiche, confessando che nessuno lo ascolta esattamente come accada a casa con moglie e figlia.

L'orgoglio però sanguina, e per salvare l'ego si improvvisamente Santo della discografia nazionale, rivendicando che il duetto a Sanremo trasisce un miracolo nato solo accade a causa del loro passaggio nella passata stagione dello spalla. , Enrico Papi, la lite con Ilary Blasi, la sfreccetona a Stefano De Martino, la 'caramella bianca' e il matrimonio fluido: 'La fedeltà è sopravvalutata'

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